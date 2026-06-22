Gaziemir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen enstrüman kurslarına katılım gösteren kursiyerler, sene boyunca devam ettirdikleri çalışmalardan sonra sahneye çıkarak yeteneklerini gösterdiler.

“Gururla sergilediler”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, kurslara katılım gösterenlerin sene boyunca özveriyle çalıştığını ifade ederek, performanslarıyla seyircilere keyifli bir deneyim sunduklarını belirtti.

Eğitim ve sanat buluştu!

Gaziemir Belediyesi’nin kültür ve sanat kurslarının sadece eğitim verilen alanlar olmadığının altını çizen Başkan Işık, kursların çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yeteneklerini bulmalarına, kendilerini geliştirmelerine ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamalarına olanak sağladığını ifade etti.

Başkan Işık'tan teşekkür!

Başkan Ünal Işık, başarılı organizasyonda emek gösteren eğitmenlere, kursiyerlere ve velilere teşekkürlerini ileterek, etkinliğe katılan vatandaşların da bu özel performansa anlam kattığını sözlerine ekledi.