Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi, işsizlikle mücadele kapsamında yürüttüğü CV Bank hizmetiyle istihdam olanaklarını genişletmeye devam ediyor. İş arayan yurttaşlarla personel ihtiyacı bulunan firmalar arasında köprü görevi üstlenen birim, hem vatandaşların iş bulmasına katkı sunuyor hem de işverenlerin nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretiyor.

CV Bank birimi, belediyeye başvuran yurttaşların özgeçmişlerini özel bir yazılım aracılığıyla kayıt altına alıyor. Bu özgeçmişler, Ege Serbest Bölgesi ve Sarnıç’taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere İzmir genelinde faaliyet gösteren işletmelerle paylaşılıyor.

Toplu iş görüşmeleriyle doğru eşleşme

Yurttaşlara kariyer planlama konusunda rehberlik eden CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmeleriyle adayları firmalarla bir araya getiriyor ve doğru kişi–doğru iş eşleşmesini hedefliyor.

2025 yılında bin 231 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri firmalarla 4 bin 676 kez paylaştı. Yapılan görüşmeler sonucunda 411’i kadın, 556’sı erkek olmak üzere toplam 967 kişi yeni işine kavuştu.

Başkan Işık: “İşsizlik toplumsal bir sorun”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CV Bank’ın önemine dikkat çekerek, işsizliğin yalnızca ekonomik değil, toplumsal etkileri olan bir sorun olduğunu vurguladı. Zorlaşan ekonomik koşullarda yurttaşların yanında olduklarını belirten Işık, iş arayanlar ile nitelikli personel arayan firmaları CV Bank aracılığıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

CV Bank’a nasıl başvurulur?

CV Bank’ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası’ndaki birimlere başvuru yapabiliyor. Ayrıca belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye sistemi üzerinden çevrim içi kayıt oluşturulabiliyor.

Başvurular bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden yapılabiliyor; mevcut özgeçmişler sistem üzerinden güncellenebiliyor. CV Bank’a 0232 999 0251 dahili 5050, 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralarından da ulaşılabiliyor.