Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi’nde fotoğraf eğitimi alan çocuklar, doğa ve hayvanlardan günlük yaşamın küçük ayrıntılarına, Bornova sokaklarından kentin simge noktalarına kadar uzanan fotoğraflar çekti. Eğitim süresince ışık-gölge, kompozisyon, kadraj, ritim ve hikâye kurma gibi temel konularda pratik yapan minik fotoğrafçılar, kimi zaman bir pazar yerinin canlılığını, kimi zaman da bir ağacın kabuğundaki detayları objektiflerine yansıttı.

Farklı bakış açılarıyla dünyayı yansıttılar

Sergi, yalnızca estetik kareler sunmakla kalmadı; çocukların çevrelerine, arkadaşlıklarına ve duygularına odaklanarak dünyayı farklı bakış açılarıyla anlattıkları bir platforma dönüştü.

Başkan Eşki: “Sanatla büyümeleri en büyük hedefimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımızın gözünden Bornova’yı ve yaşamın farklı güzelliklerini görmek bizim için çok kıymetli. Onların yaratıcılığını desteklemek ve sanatla büyümelerine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Hobi ve Beceri Edindirme Merkezimizdeki eğitimlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

30 Ağustos’a kadar açık

“Çocuk Fotoğrafçılar Sergisi”, 30 Ağustos’a kadar Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi bahçesinde ziyaret edilebilecek.