Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Gaziemir ilçesinde Ekim 2025 olağan belediye meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ünal Işık’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Işık, toplantının açılışında hafta sonu yapılan ilçe kongresine değinerek, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziemir İlçe Başkanlığı’na yeni seçilen yönetime başarılar diledi ve önceki başkana katkılarından ötürü teşekkür etti.

Toplantıda ek gündem maddeleri okunarak meclise sunuldu. Ak Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, söz alarak 8 Eylül’de yaşanan acı olayları anıp, şehitler için Allah’tan rahmet diledi. Birinci ve ikinci ek gündem maddeleri okunduktan sonra gündeme alınması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

AK Parti ve MHP taraflarından soru önergeleri!

Ak Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, Ekim 2025 meclis toplantısında sunduğu soru önergelerinde ilçedeki çeşitli konulara değindi. Önergeler kapsamında:

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam koşulları ve barınma imkanlarıyla ilgili belediye çalışmalarını sordu. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hayvanların sıcak yuvalara kavuşup kavuşmayacağı konusunda bilgilendirme talep etti. Ayrıca ilçede planlanan hayvan barınağının inşasının doğrulanmasını istedi.

Gaziemir’de hayata geçirilmesi beklenen Aktepe-Emek kentsel dönüşüm projeleri ile Sarnıç ve Sevgi Mahallesi’nin imar planlarıyla ilgili sorular yöneltti.

Tansaş’ın yeri ile ilgili olarak, alınan kararlar doğrultusunda söz konusu alanın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilip devredilmediğini ve devre ilişkin protokol görüntülerinin meclise sunulmasını talep etti. Ayrıca devir sonrası tahsil edilen bedellerle ilgili bilgi istedi.

Gece pazarı ve Buca’daki 27.000 metrekarelik alanın durumu hakkında sorular yöneltti. Tapunun şu anda belediyede olup olmadığı, Büyükşehir Belediyesi’ne devredilip devredilmediği ve karşılığında hangi semtlere pazar yerleri yapılacağının açıklanmasını talep etti.

Gaziemir Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alabilmek için mutlaka taşınmaz devretmek zorunda olup olmadığı konusunu gündeme getirerek, “ver yerini al hizmetini” uygulamasının olup olmadığını sordu.

MHP’li Selahattin Şahin ise İzmir genelinde yaşanan çöp toplama ve katı atık sorunlarına dikkat çekti. Şahin, Danıştay kararlarının uygulanması ve iş bırakma eylemleri nedeniyle İzmir’in birçok belediyesinde yönetimsel zorluklar yaşandığını belirtti. Şahin ayrıca, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin performansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp depolama alanları konusundaki tartışmalarına değinerek, Ak Parti yöneticilerinin süreci yakından takip ettiğini söyledi ve İzmir halkı adına açıklama beklediklerini dile getirdi. Toplantıda ayrıca, 2025 yılı başından bugüne kadar İZSU tarafından tahsil edilen ücretler ve emekçi çalışanların alacaklarıyla ilgili konular da gündeme geldi.

Tüm önergelere oy birliği!

Meclis toplantısında birimlerden gelen önergeler gündeme alındı. Plan Bütçe ve Çevre Komisyonu’na 1, 2, 3 ve 4 nolu önergeler, Hukuk Komisyonu’na ise 5 ve 6 nolu önergeler havale edildi. Önergelerin komisyonlara yönlendirilmesinin ardından meclis, 5 dakikalık araya girdi.

Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergelerin, raporun geldiği komisyonlara iadesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

"Kışa hazırlık yapılmalı"

Meclis'te söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, kış aylarına girerken yağmur suyu mazgallarının temizliği ve su patlaklarına karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme talep etti. Aslan, mahalle aralarında yapılan yol düzenlemelerinin yetersiz kaldığını ifade ederek, Gaziemir’de fen işleri bünyesinde küçük çaplı su patlaklarına müdahale edecek bir ekip kurulmasını önerdi.

"Takipçisi olacağız"

Belediye Başkanı Ünal Işık ise Aslan’ın eleştirilerine yanıt verdi. Projelerinin bitiş süresine ilişkin olarak, “Genel müdür iki yıl demişti, ben bir yıl içinde tamamlanması için söz veriyorum. Takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Çöp toplama konusuna ilişkin eleştirilere de yanıt veren Işık, sorunun yalnızca bir ilçe ya da büyükşehir belediyesinin tek başına çözebileceği bir mesele olmadığını vurguladı. Harmandalı çöp depolama sahasının kapatılmasıyla yaşanan krize dikkat çekerek, “Bakanlık kararları nedeniyle yaşanan engellemelerde jandarma ve polis desteği sağlanmadı, ancak kısa sürede çözüm üretildi. Gaziemir halkına çöp sorunu yaşatmamak için tüm ekiplerimizle yoğun çalıştık” dedi.

Mazgal temizliği çalışmalarının sürdüğünü, tüm ekiplerin iki gündür sahada olduğunu ve en geç hafta sonuna kadar tamamlanacağını açıklayan Işık, su patlaklarının önlenmesi için Sarnıç bölgesinden başlanarak altyapı yenileme çalışmalarının başlatıldığını, projenin tamamlanmasıyla önemli bir sorunun giderilmiş olacağını ifade etti.

“Zamanlamada karşıklık var”

Mecliste söz alan CHP’li Cemal Çalışkan, gündem dışı değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Şahin’in oturumda dinlettiği ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere kayyum atanmasına ilişkin videoya değinerek, bu konunun yanlış bilgilendirmeye dayalı olabileceğini, zamanlama açısından da karışıklık yaşandığını ifade etti.

Cemal Çalışkan, toplantının başında Ak Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan’ın meclis üyelerine Filistin bayrağı hediye etmesine teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gazze’de yaşanan savaş ve sivil kayıplara karşı tutumuna dikkat çekerek, Genel Başkan Özgür Özel’in bu konudaki hassasiyetini ve düzenlenen mitinglerle verilen tepkileri hatırlattı. Gazze’de akan kanın durması ve çocukların ağlamasının son bulması temennisinde bulundu.

Meclisteki uyumlu havaya işaret eden Çalışkan, geçmiş oturumlarda gündeme gelen tartışmalara değinmekten kaçındığını belirterek, toplantının ahenkli şekilde sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kayyumdan medet uman alçaktır!"

Başkan Işık, vefat edenler için “Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı” dileğinde bulundu. Gazze konusunda CHP’li meclis üyelerinin ortaya koyduğu duyarlılığa katıldığını belirterek, sembolik eylemlerin ötesinde devletlerin uyguladığı somut diplomatik adımların beklenmesi gerektiğini söyledi.

Selahattin Şahin’in mecliste dinlettiği ve CHP’li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili video gösterimine değinen Işık, kayyum beklentisine dair eleştiri yöneltti; “kayyumdan medet uman da alçaktır” ifadelerini kullandı. Görevden alınma veya yargılama süreçlerinin hukuki yollarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Çalışan maaşlarıyla ilgili olarak Işık, önceliklerinin personel maaşlarının ödenmesi olduğunu vurguladı. Maaşların tamamının aralık ayında ödeneceğini belirttiğini, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda iki taksitle ödeme gibi düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Hayvan barınağına ilişkin açıklamada Işık, “tarafımıza tahsis edilmiş bir hayvan barınağı alanımız var “dediğini belirterek, projenin çizildiğini, ilçede faaliyet gösteren bir kuruluş tarafından projeye uygun yapımının kısa süre içinde başlayacağını söyledi. İzmir düzeyinde bir barınağın kent ölçeğinde yapılması durumunda bakanlıkla iş birliği halinde mücadele edileceğini ifade etti; Gaziemir için ise “Gaziemir’in ihtiyacı kadar bir barınak” yapmayı planladıklarını söyledi.

Konuşmada ayrıca altyapı ve mazgal temizliği, su patlakları ile ilgili talepler ele alındı; Başkan Işık, altyapı yenileme projelerinin sürdüğünü ve öncelikli altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.