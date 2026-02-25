Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan öncülüğünde ve Türk Kızılayı İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış iş birliğinde hayata geçirilen meslek edindirme programı, denetimli serbestlik alanında Türkiye’de ilk uygulama olarak kayda geçti. 24 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen iftar programına İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Aydoğan Sansak ve Soner Gül ile Türk Kızılayı İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış katıldı. Programda vatandaşlarla birlikte iftar yapıldı.

Başsavcı Ali Yeldan, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Türk Kızılayı ile yaptığımız iş birliği protokolü örnek bir protokol. Bu faydanın herkese ulaşması için tüm gücümüzle devam edeceğiz.”

Yükümlülere sertifika ve istihdam hedefi

Program kapsamında İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki bazı yükümlüler, aşçı yardımcılığı alanında teorik ve pratik eğitim aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayanların sertifikalandırılması ve ilgili sektörde istihdama yönlendirilmesi planlandı.

Eğitimler, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü dersliklerinde Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğretici tarafından verildi. Uygulamalı eğitimler ise müdürlük binasındaki mutfakta; Halk Eğitim usta öğreticisi ile Türk Kızılayı İzmir İl Merkezi bünyesindeki aşçı ve gıda uzmanlarının eşliğinde gerçekleştirildi.

Programda; Türk Kızılayı adına 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı ve 4 gönüllü, Buca Halk Eğitim Merkezi adına 1 usta öğretici, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 6 personel ile 9 denetimli serbestlik yükümlüsü görev aldı.

Ramazan’da her gün 2 bin kişilik üretim

İş birliği kapsamında 2026 yılı Ramazan ayında 30 gün boyunca her gün yaklaşık 2 bin kişilik, 3 çeşit iftar yemeğinin hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedeflendi. Ayrıca İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 250 vatandaşa iftar yemeği veriliyor. Proje ile yükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve üretim sürecine aktif katılımın artırılması amaçlanıyor.