Son Mühür - CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na ayrı ayrı soru önergeleri sundu.

Kılıç, ifade işlemi için karakola giden bir avukatın, müvekkilinin ifade öncesinde işkence gördüğünü beyan etmesi üzerine bu durumu ve fiziksel bulguları tutanağa geçirmek istemesi sonrası “polise iftira” iddiasıyla gözaltına alınmasının yalnızca bir meslektaşa yönelik işlem olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

“İşkence iddiası derhal ve etkili soruşturulmalı”

Anayasa’nın 17’nci maddesinde işkencenin mutlak biçimde yasaklandığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesinin ise hiçbir istisna tanımadığını hatırlatan Kılıç, işkence iddialarının bastırılmasının değil, bağımsız ve etkili biçimde soruşturulmasının devletin yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Savunma hakkının Anayasa’nın 36’ncı maddesiyle güvence altına alındığını belirten Kılıç, avukatın müvekkil beyanını tutanağa geçirme görevinin suç unsuru gibi değerlendirilmesinin savunma makamı üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na sorular

Kılıç, İçişleri Bakanlığı’na; karakoldaki işkence iddiasına ilişkin idari ve disiplin işlemlerinin başlatılıp başlatılmadığını, kamera kayıtlarının muhafaza altına alınıp alınmadığını ve etkin soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sorduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı’na ise savunma hakkının korunup korunmadığı, avukat hakkında verilen gözaltı kararının hukuki dayanağı ve benzer uygulamaların sayısına ilişkin sorular yöneltildiğini bildirdi.

HSK’ya çağrı

Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na da çağrıda bulunarak, savcıların işkence iddialarını derhal ve tarafsız biçimde soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı. Savunma hakkını zedeleyen ve işkence iddiasının üzerinin örtülmesi riskini doğuran uygulamaların yargıya olan güveni sarsabileceğini ifade etti.

Açıklamada, işkence yasağının ve savunma hakkının anayasal güvence altında olduğu hatırlatılarak, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.