Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Törenine katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayinde yerlileşme oranının yükseldiğini, dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaldığını ve insansız sistemler ile siber güvenlik alanında kritik bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

Şehitlere rahmet, savunma sanayi çalışanlarına teşekkür

Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Erdoğan, güvenlik güçleri ve savunma sanayi çalışanlarına teşekkür etti:

“Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu topraklar için bedel ödeyen tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Son olarak savunma sanayide gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.”

Sancar insansız deniz aracı hizmete alındı

Törende Sancar İnsansız Deniz Aracı’nın hizmete alındığını belirten Erdoğan, sistemin güvenlik kapasitesine katkı sağlayacağını söyledi:

“SSB ve sektördeki 3 bin 500 firmamızı tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugün Türkiye'nin mühendislik kabiliyetlerine, istikbal yürüyüşüne yeniden şahitlik edeceğiz. Birazdan Sancar'ı hizmete alacağız. Sancar SİHA ile güvenliğimizi artırıyoruz.”

Avrupa’nın en büyük simülasyon tesislerinden biri kuruluyor

HAVELSAN’ın simülasyon altyapısının Avrupa ölçeğinde önemli bir kapasite sunacağını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

“Simülasyon sistemlerde Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olacağız. Bu sistemleri bizlere kazandıran HAVELSAN'ı tebrik ediyor, kendilerine milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Savunma gücümüz üst seviyeye çıkıyor.”

Siber güvenlik ve veri akışı milli güvenliğin parçası

Modern güvenlik anlayışının dijital altyapıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Caydırıcılık güvenli veri akışı ve siber güvenliktir. Milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu tesisler stratejik bir adımdır. Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak. Eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek.”

“Bir zamanlar yüzde 80 olan dışa bağımlılık seviyesi yüzde 20’ye indi”

Türkiye’nin savunma sanayindeki yerlileşme sürecine dikkat çeken Erdoğan, güçlü savunma mimarisinin tüm alanları kapsaması gerektiğini belirtti:

“Güçlü bir savunma mekanizması her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Bugün tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.

Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimize rağmen ulaştık. Bir zamanlar yüzde 80 olan dışa bağımlılık seviyesi yüzde 20'ye indi.”

Türkiye artık dost ülkelerin güvenliğine de katkı sağlıyor

Türkiye’nin savunma üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte rol üstlendiğini vurgulayan Erdoğan: “Artık yalnızla kendi ordusunu değil, dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, kendi savaş gemisini üretecek 10 ülke arasındadır Türkiye.”

Savunma ihracatı ve proje hacmi büyüyor

Savunma sanayindeki ekonomik büyüklüğe dikkat çeken Erdoğan, ihracat ve proje hacmine ilişkin rakamları paylaştı:

“Geçtiğimiz sene savunma ihracatımız yüzde 48 artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 20238'de 11 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz. 2025 sonu itibariyle proje hacmimiz 100 milyar doların, proje sayısı ise 1400'ün üzerine çıktı.”

Genç mühendisler ve teknoloji ekosistemi vurgusu

Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde gençlerin rolüne dikkat çeken Erdoğan, HAVELSAN’ın kritik projelerde öncü rol üstlendiğini söyledi:

“Bu ülkenin gençlerine güvendik, onların önlerini açtık. Kritik teknolojiler olmak üzere sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemine dönüştürdük.

Dışa bağımlılığı her alanda hissettiğimiz o günleri hatırlıyoruz. Artık bunları kendi mühendisliğimizle yürütebiliyoruz. Savunma gücümüzün yüz akıdır HAVELSAN.

Bir kuvvet çarpanımızdır. Türkiye'nin geleceği adına hayati bir projeyi yürütüyor. Bu proje tamamlandığında insanlı ve insansız sistemler gerçek zamanlı olarak yönetilecek.”

Engellemelere rağmen yerli üretim kararlılığı

Savunma sanayinde yerli üretim kararlılığının geçmişten bugüne sürdüğünü belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Bilişim sistemimize yaptıkları bu katkılardan dolayı HAVELSAN'a teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu süreçlerde önümüzü kesmek isteyenler oldu, biz neden üretelim diyenler oldu, bunlar bizim başımıza iş açacak diyenler oldu.

Bizi kendi seviyelerine çekmek isteyenlere kulak asmadık. 1940'lı yılların ilk yıllarında kendi tasarladığı 6 kişilik yolcu uçağını İstanbul'dan Ankara'ya 6 saatte uçuran Nuri Demirağ'ın hayallerini gerçekleştirdik.”

“İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap”

Yerli üretim vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan: “‘İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap’ nizamını savunma sanayinde kurduk.

İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dünyada çoğu zaman göz ardı ediliyor. Bir şeyi ne için yaptığını bilmek önemlidir.

Bizim bir davamız olduğu için, millet olarak asra damga vurmak için, Türkiye Yüzyılı'nı yaşatmak için yapıyoruz.”

Türkiye’nin hedefi huzur ve istikrara katkı

Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar hedefi doğrultusunda hareket ettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur.

Tek derdiğimiz, bölgemizle birlikte huzur ve istikrara katkı sunan bir Türkiye olmaktır. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.”

Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu vurgusu

Erdoğan, insansız sistemlerdeki ilerlemeye örnek olarak Bayraktar TB3’ün performansına değindi: “NATO Tatbikatı'nda Bayraktar TB3 1700 km mesafe kat ederek yeteneklerini tek tek sergiledi ve TCG Anadolu'ya iniş yaptı. Rabbim daha nice eserleri bu aziz millete kazandırmayı nasip etsin diyorum.”

Yeni tesis ve sistemler hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan ve temeli atılan tesislerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek: “Bugün açılışını yaptığımız, temelini atacağımız tesis ve sistemlerin hayırlı olmasını diliyorum.”