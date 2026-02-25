Son Mühür- İzmir’de uzun süredir endişe uyandıran kuraklık tablosu, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yerini hızlı bir toparlanmaya bıraktı. 25 Şubat 2026 itibarıyla açıklanan son resmi veriler, kentin içme suyu rezervlerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla çarpıcı bir yükseliş yaşandığını ve su arzı güvenliğinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Tahtalı Barajı’nda toparlanma

İzmir’in su ihtiyacının yükünü taşıyan en büyük rezervuar konumundaki Tahtalı Barajı, yağışlardan en verimli şekilde etkilenen havzaların başında geliyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde aktif doluluk oranı yalnızca %15,36 seviyesindeyken, son verilerle birlikte bu oran %37,81’e yükselmiş durumda. Barajdaki toplam su hacminin 128 milyon metreküpü aşması, kentin su geleceği adına kritik bir eşiğin geçildiğini gösteriyor.

Ürkmez tam kapasite, Balçova zirvede

Küçük ölçekli barajlarda ise tablo çok daha sevindirici boyutlara ulaştı. Seferihisar bölgesindeki Ürkmez Barajı, gelen son akışlarla birlikte %100 doluluk oranına ulaşarak tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Şehrin en eski su kaynaklarından biri olan Balçova Barajı'nda ise geçen yıl %37,19 olan doluluk oranı, bu yıl rekor bir artışla %86,16 seviyesine tırmandı.

Gördes ve Yarımada’da yükseliş sürüyor

İklim krizinden en çok etkilenen havzalardan biri olan Gördes Barajı’nda da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Geçen yılın karamsar tablosunda sadece %6,07 seviyelerinde seyreden baraj doluluğu, bugün itibarıyla %26,61’e ulaşmış durumda. Çeşme ve çevre bölgeleri besleyen Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise %72,32'lik doluluk oranıyla, geçen yılın aynı günündeki %20,26'lık veriyi geride bırakarak yaz sezonu öncesi güven tazeledi.

Gelecek için su yönetimi şart

Barajlardaki bu genel iyileşme, 2026 yılı için su kesintisi senaryolarını rafa kaldırmış görünse de uzmanlar tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Mevcut veriler su hacminin artış eğiliminde olduğunu kanıtlasa da, sürdürülebilir bir gelecek için tasarruflu su kullanımının bir yaşam biçimi haline getirilmesi önemini koruyor.

