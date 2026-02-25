Bornova’da Vefa Adımı. Gençlik Merkezi Gülşah Durbay Ismini Taşıyacak

Son Mühür/ Merve Turan - 14 Aralık 2025’te yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın adı, Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik merkezine verildi. Gülşah Durbay Gençlik Merkezi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Ergene Mahallesi 545 Sokak No:2/A adresinde, Tarihi Bornova Çarşı girişinde yer alan merkez; 3 katta toplam 250 metrekare kapalı alana sahip.

Eğitim ve üretim alanları bir arada

Merkez; gençlerin eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yapıda yemekhane, toplantı alanları, ücretsiz çamaşırhane, 3D printer üretim atölyesi, yeşil perde stüdyosu ile sesli ve sessiz ders çalışma alanları bulunuyor. Akademik destek ve sosyal etkileşimi bir arada sunacak merkez, özellikle üniversite öğrencileri için yeni bir buluşma ve üretim noktası olacak.

“Gülşah’ın hayallerini gençlerle yaşatacağız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, merkezin yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını belirterek, Gülşah Durbay’ın cesareti, üretkenliği ve kadınların siyasetteki temsiline katkısıyla ilham verdiğini ifade etti. Eşki, gençlerin üreteceği ve dayanışacağı bir merkezde Durbay’ın adını yaşatmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, merkezin gençlerin enerjisiyle büyüyecek bir alan olacağını kaydetti. Bornova’da genç dostu projelerin artırılacağını da vurguladı.

Açılışa geniş katılım bekleniyor

27 Şubat’taki açılış törenine; TBMM CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir ve Manisa milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarının katılması bekleniyor.