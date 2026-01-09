Son Mühür- Bu yılın ilk meclis toplantısında dilek ve temenniler bölümünde AK Parti'nin konuşma isteğini bir sonraki toplantıda konuşucaz zaten diyerek reddeden Başkan Mehmet Türkmen, Ocak ayının ikinci birleşimine katılmadı.

Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda ana gündem maddesi SGK borçlarına karşılık takas için düşünülen taşınmazlardı.

Rakamlar bizi tatmin etmedi...



CHP Grubu adına söz alan Barış Uçar, ''SGK'ya olan borçlara karşı takas olabilmesi için rakamlar tatmin etmedi, o yüzden öneri gündemde kalsın istiyoruz.'' dedi.

AK Parti adına Okan Bildirici, ''Burada bir rakam yok zaten. Ciddi borcumuz var ve ciddi faiz biniyor. Bir yıldır konuşuyoruz. Gündemde bırakılmasının ne anlamı var, biz bunu anlamadık? Faiz yükünü Kemalpaşalı çekiyor.'' hatırlatmasında bulundu.

MHP'li Meclis üyesi Canip Han, ''Önerinin geliş şeklinde de hata var. Fiyatların belli olmaması bir hata. Fiyat belirsiz olarak kabul edilmesi usule de uygun değil. Önce komisyonda rakamlar belirlenmiş olmalıydı.'' diye konuştu.



Recep Tayyip Taslak'tan videolu mesaj...



SGK borcunun gündemde olduğu dakikalarda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak,

''Bu ayın ilk meclis toplantısında sayın Başkan Türkmen'in uygun olmayan tavrı nedeniyle konuşamamıştık.'' hatırlatmasında bulundu.

''SGK uzun süredir Kemalpaşa'yı meşgul eden bir konu. Seçimden bu yana 21 ay geçti. Verilen sözler ve yerine getirmeyen bir belediye başkanımız var' diyen Taslak elindeki notebook'tan birkaç dakikalık videoları meclis üyelerine gösterdi.

Videolarda geçmiş aylarda yapılan meclis toplantılarında AK Parti grubundan gelen önerilere Başkan Mehmet Türkmen'in verdiği cevaplar vardı.



En çok hallederiz biraderi duyduk...



2025 karnesinin belediye için oldukça zayıf olduğunu belirten Taslak, ''

SGK'ya ilgili Başkan Türkmen'in 90 milyon lira borcumuz var diye açıklaması oldu. Bugünkü komuştuğumuz satış işlemleri Ocak 2025'te yapılabilirdi. O zaman borcumuz daha küçük olurdu. 100 milyon lira Kemalpaşa'nın kasasında kalacaktı. Başkan Türkmen para harcayacak yer arıyoruz derken biz neden SGK borçlarını ödemedik'' diye sordu. ''Belediyenin 230 milyon lira borcu olduğu belirtiliyordu, Sayın Başkan göreve geldikten sonra 1 milyar lira borç ödedik diyor'' diyen Taslak,

''O kadar borç ödediysek SGK borcunu neden ödemedik? Şifreli kapılar ardından başkana kim akıl veriyorsa belediyeye oldukça zarar veriyor. En çok duyduğumuz şey de hallederiz birader oldu ama hiçbir şey hallolmadı'' diye konuştu.

Neden zamanında ödenmemiş...



AK Partili Okan Bildirici ise, ''SGK borcu geçmişten gelen bir borç. SGK'ya neden zamanında borcunu istememiş diye sormak lazım.'' vurgusunda bulundu.

CHP grubu, gündüz bakımevlerinin ücretinin 8 bin lira olması önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeniden söz alan Bildirici,

''Başkan Türkmen Cuma günü geldiğinde rahat rahat konuşucaz dedi ama gelmedi. Biz de olanlar ve olmayanları uzun uzun konuşmak isterdik inşallah Şubat ayında kendisiyle konuşabiliriz'' temennisinde bulundu.

Ocak ayı 3.birleşimi 15 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.