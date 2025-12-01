Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Aralık ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Işık’ın selamlamalarıyla başlayan toplantıda ek gündem maddesi de okundu.

Eğitim alanı için imar planı değişikliği

Toplantıda, Gaziemir’de artan eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla Yeşil Mahalle’de yer alan 2181 ve 2182 parsellerin eğitim tesisi alanı olarak belirlenmesi talebi ele alındı. Söz konusu parseller, mevcut uygulama imar planında rekreasyon alanı olarak belirlenmişti. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde mecliste incelendi ve oybirliğiyle kabul edildi.

Geçmiş tutanaklar oybirliğiyle onaylandı

Toplantının ikinci gündem maddesi olan “Geçmiş toplantı tutanaklarında maddi hata olup olmadığı ve varsa düzeltilmesi” konusu da görüşüldü. Yapılan oylamada geçmiş tutanaklar oybirliği ile kabul edildi.

Hüseyin Aslan’dan hızlı çözüm talebi

Mecliste söz alan Hüseyin Aslan, Azerbaycan’dan dönerken yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yakın zamanda şehit düşen polisleri de anarak taziye mesajını iletti.

Aslan ayrıca, ilçedeki gençlik merkezi, Sarnıç Büyükmenderes Caddesi’nde faaliyet göstermesi planlanan projeler ve şebeke suyu çalışmaları ile ilgili sorular yöneltti. Ana caddelerdeki kazı çalışmalarının esnaf ve ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti ve hızlı çözüm talep etti.

“Ekonomik sebeplerle işi bıraktı”

Başkan Ünal Işık, gençlik merkezi ile ilgili müteahhit firmanın ekonomik sebeplerle işi bıraktığını, konunun mahkemeye taşındığını açıkladı. Işık, merkezin 3 Aralık ayı içerisinde açılacağını ve hemşerilerin hizmetine sunulacağını belirtti. Ayrıca, ana caddelerdeki şebeke suyu çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve yolların en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirileceğini ifade etti

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin’den eleştiriler

Mecliste söz alan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, Başkan Işık’ın geçmişte dile getirdiği söylem ve vaatler ile mevcut durum arasında çelişkiler bulunduğunu ifade etti. On yıl süreyle etkin meclis üyeliği yaptığını, çeşitli görev ve komisyonlarda yer aldığını hatırlatarak, göreve geldiğinde çalışmalara hızla başlanacağı yönündeki ifadelerin hayata geçirilmediğini söyledi.

Şahin, botanik bahçesinin restore edileceği ve geliştirileceği yönündeki açıklamaların karşılık bulmadığını, kentsel dönüşüm konusunda net bir model ortaya konulmadığını ve amatör spor kulüplerine verilen desteklerin yeterli olmadığını dile getirdi. Gastronomi festivali düzenlenerek ilçeye turist çekileceğinin ifade edildiğini ancak bu yönde bir faaliyet görmediğini belirtti.

Engelli yolları ve bisiklet yolları yapılacağı, gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik eğitimler düzenleneceği yönündeki vaatlerin de hayata geçirilmediğini ileri süren Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışılacağı açıklamalarına rağmen başta Hasan Güven Caddesi, Mehmet Emin Gürkan Caddesi, Yarbay Refik Cesur Caddesi ve çevre yolu bağlantıları olmak üzere bazı düzenlemelerin gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Pazar yeri sorunlarının çözüleceği ve mülkiyet problemlerinin giderileceği yönündeki vaatlerin de karşılanmadığını dile getiren Şahin, belediye çalışanları arasında ötekileştirme olduğunu savunarak, ilgili personele hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Meclisin 4. gündem maddesinde, ilgili birimlerden gelen tüm önergeler görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda önergelerin tamamı oybirliğiyle kabul edildi.

Mecliste görüşülen 5 nolu önergenin, İmar ve Hukuk Komisyonu’na havale edilmesi kararlaştırıldı. Meclise verilen 5 dakikalık aranın ardından, söz konusu önergenin 3 nolu önerge olarak gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Sonuçlanmayan önergeler yeniden komisyonlara gönderildi

Gündemin 5. maddesinde ise komisyonlara daha önce havale edilmesine rağmen sonuçlandırılamayan önergeler ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, bu önergelerin yeniden ilgili komisyonlara gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

CHP’li Neriman Balcı Türkeri’den gıda güvenliği ve denetim uyarısı

Mecliste söz alan CHP’li Meclis Üyesi Neriman Balcı Türkeri, ülke genelinde son günlerde artan gıda zehirlenmesi vakalarına dikkat çekti. Türkiye Mimarlar Odası ve Gıda Mühendisleri Odası’nın verilerini hatırlatan Türkeri, son üç haftada yaklaşık 750 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olduğunu söyledi. Bu durumun “gıda güvenliğinde ciddi bir zaaf” olarak değerlendirildiğini belirten Türkeri, işletmelere zorunlu danışmanlık ve daha sıkı denetim çağrısı yapıldığını aktardı.

Vakaların üniversite yurtları, cezaevleri ve okullarda da görüldüğünü ifade eden Türkeri, bazı öğrenci gruplarının yedikleri yemeklerin ardından topluca rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldığını söyledi. Üç farklı şehirde toplam 376 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, bir lisede ise 40 öğrencinin aynı nedenle tedavi altına alındığını dile getirdi.

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen bir ailenin İstanbul’da kaldıkları otelde fenalaşarak yaşamını yitirdiğini hatırlatan Türkeri, ilk etapta gıda zehirlenmesi şüphesi bulunsa da ön otopsi raporunda odada “Faustin” adlı böcek ilacına ait zehirli gazın tespit edildiğini belirtti. Olayın, otelde yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerindeki ciddi bir uygulama hatasından kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.

“Sorun tesadüf değil, sistematik zaaf”

Yaşanan zehirlenme olaylarının tesadüf olmadığını, çökmüş bir sistemin sonucu olarak değerlendirildiğini aktaran Türkeri, özellikle gıda güvenliği ve kimyasal denetimlerde ciddi boşluklar bulunduğunun altını çizdi. Hijyen, yanlış kimyasal kullanımı, pestisit kalıntıları ve denetim zincirindeki aksaklıkların bu tabloyu oluşturduğunu ifade etti.

Denetimlerin artırılması çağrısı

Vatandaşların ucuz gıdaya yönelmek zorunda kalmasının, bazı işletmeler tarafından fırsata çevrildiğini savunan Türkeri, bu durumun halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Devletin gıda güvenliği konusunda denetimleri artırması, yaptırımları daha etkin ve sürekli hale getirmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

“Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir”

AK Parti Meclis Üyesi Ayşe Çakmak, gündemin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü maddesi kapsamında söz aldı. Çakmak, emeği geçenlere teşekkür ederek, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir suç değil; toplumun huzurunu, aile yapısını ve insan onurunu hedef alan ağır bir toplumsal yara olduğunu ifade etti. Bu nedenle mücadelenin, devletin tüm kurumlarını kapsayan kararlı ve çok yönlü bir çalışmayı zorunlu kıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Çakmak, bu ifadenin kadının değerinin korunması ve güçlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Bu anlayış doğrultusunda, devlet tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Çakmak konuşmasında, 6284 sayılı Kanun’un kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler sunduğunu, uzaklaştırma kararı, geçici koruma, kimlik ve adres gizliliği gibi mekanizmalar içerdiğini aktardı. 81 ilde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), kadınlara psikolojik destek, hukuki danışmanlık, acil barınma ve sosyal hizmet yönlendirmesi sağladığını ifade etti.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde şiddet riski taşıyan kadınların tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabildiğini belirten Çakmak, elektronik kelepçe sistemiyle şiddet uygulama riski bulunan faillerin takip edildiğini ve mağdura yaklaşılması halinde güvenlik birimlerine anında uyarı gönderildiğini söyledi. Ayrıca, kadın konukevlerinde risk altındaki kadın ve çocuklara güvenli barınma ve psikososyal destek sunulduğunu, 183 Sosyal Destek Hattı’nın ise 7 gün 24 saat ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki yönlendirme hizmeti verdiğini kaydetti.

Ulusal eylem planları kapsamında bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde farkındalık, eğitim, veri güçlendirme ve kurumlar arası koordinasyona yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans” sözünün, devletin bu alandaki yaklaşımını net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Okuduğunuzu bu kadar mı anlamıyorsunuz?”

Meclis toplantısında son sözü alan Belediye Başkanı Ünal Işık, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Daha önce dile getirdiği konuların çarpıtıldığını ifade eden Işık, konuşmalarının kayıtlarla desteklendiğini ve bu nedenle video göstermek zorunda kaldığını belirtti. Söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Işık, geçmişte yaptığı açıklamaları unutmadığını, aksine neden hayata geçirilemediğini kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Personel yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı, belediye tarihinde en az atıl personelin bulunduğunu savunarak, bazı kadrolara mevzuat ve personelin onuru gözetilerek görev verilemediğini ifade etti. Birimlerden 100’ün üzerinde personel talebi geldiğini ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle yeni alım yapılamadığını söyledi. Halk eğitimleriyle yürütülmesi planlanan bazı projelerin de bu nedenle hayata geçirilemediğini kaydetti.

Satın almalar ve mali işlemler konusunda da açıklama yapan Işık, belediyede herhangi bir usulsüzlüğe kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayarak, yolsuzluk iddialarının kendisine, meclise ve bürokrasiye yakışmayacağını dile getirdi. Amatör spor kulüplerine yapılacak yardımların ise yasal çerçeve ve mevcut imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilebileceğini belirtti. "Okuduğunuzu bu kadar mı anlamıyorsunuz, imkanım yok" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin son durumu da paylaşan Başkan Işık, ilgili komisyon üyeleri, büyükşehir yetkilileri, muhtarlar ve temsilcilerle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ziyaret planlandığını, ancak iletilen katılımcı sınırlaması nedeniyle randevunun kabul edilmediğini ifade etti. Daha geniş katılımla yeni bir randevu talep ettiklerini ve bu konuda geri dönüş beklediklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda ise siyasi tartışmaların kişisel boyuta taşınmaması gerektiğini vurgulayan Işık, muhataplarını daha uygun bir zeminde yüz yüze görüşmeye davet etti.