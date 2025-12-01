Son Mühür/ Emine Kulak - Bornova Belediyesi’nin Aralık Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar ve başkanlıktan gelen önergeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi’nde kapalı pazar yeri yapılması için adım attı.

Bornova Kızılay Mahallesi ve Ergene Mahallesi’ne hitap edecek açık pazar yeri düzenlemesi talebi meclise iletildi. Esnaf, İmar ve Belediye Taşınmazlarını Değerlendirme Komisyonları, önergenin incelenmek üzere komisyonlarda görüşülmesini uygun buldu. Ancak meclis toplantısında ise meclis üyeleri oy çokluğu ile kararı iptal etti.

EŞKİ: KÖYLÜ PAZARLARINDA MUZ SATILIYOR

Köy pazarlarına prensipte karşı olmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Biz buradaki köyün pazarının olduğu haliyle trafiği rahatlatacak şekilde uygun olabilecek yerler var. Sizin tarafınızdan tekrar görüşülmesi için tekrar komisyonlara prensip olarak köyün pazarlarına karşı değiliz. Köy pazarında köyde yetiştirilen ürünlerin dışında orada satılmasına izin verilmiyor. Ama köylü pazarlarında muz satılıyor. Kurulan her pazarın bize ek iş çıkarma yükümlülüğü doğuyor. Pazar oligarşisi var ve onların talepleri var. Çok daha fazla yerde tezgah açma talepleri oluyor. Ergene, Kızılay ve Tarlabaşı’nda salı günü bir Pazar kurulsun diyoruz. Kabul etmiyorlar. Pazarcılara ekstra tezgah vermiş olacağız. Zabıtalarımıza da ek iş çıkarmış olacağız. Esnafımızın da buna tepkisi oluyor. Vergi vermeden ve diğer esnafın işine ortak oluyorlar” dedi.

DALGIÇ: TEK GÜN İKİ YERDE PAZAR KURULSUN

AK Parti Meclis Üyesi Akın Dalgıç, "Esnafın sorunlarına biz de katılıyoruz ama burada pazar iki gün kuruluyor. Ancak pazarın bir günü yukarıda farklı yerde kurulması esnafı çok zorlamayacaktır. Yaşlı, gelemeyen insanların bu pazardan yararlanmasını sağlayacaktır. Bizim birçok noktasında pazaryerimiz var ama burada bir ihtiyaç da var" dedi.

EŞKİ'DEN KARŞIYAKA ÖRNEĞİ: PAZARIN YARISINI YUKARIDA AÇARSAK PAZARCILAR ORAYI YAKAR

Karşıyaka’nın Mavişehir ve Bostanlı’daki pazar krizinin yarattığı hassasiyete dikkat çeken Başkan Eşki, “Mavişehir, Bostanlı’daki pazar krizini ne kadar yakından takip ettiniz bilmiyorum ama Çarşamba günü yapılan pazarın yarısını yukarıda açtık mı pazarcılar orayı yakar. Kızılay mahallesindeki pazaryeri için Büyükşehir ile çalışma yaptık. İZSU deposunun orada pazaryeri açacağız. O bölgeyi rahatlatacak yer yapacağız. Haftanın 7 günü açık olacak ve bizim dönemimizde marka bir proje olabilecek bir pazar yeri açmak istiyoruz. Bir AVM tadında pazaryeri olmasını istiyoruz. Köylü pazarı da olmuyor. Pazarcılar buldukları her yerde ekstra tezgah açmak istiyorlar. Pazaryerinde güvenlik, temizlik noktasında bir dünya iş var. Gece pazarların nasıl bırakıldığını biliyoruz. Pazaryeri açılmasını istemiyorum. Görüşümüz değişmeyecek” dedi.

IŞIKLAR MAHALLESİ’NDE SATIŞ

Bornova Işıklar Mahallesi 6140 Sokak, 6147 ve 6146 Sokak kesişiminde yer alan, 10910 ada 12 parselde kayıtlı 231 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 43 metrekarelik belediye hissesinin diğer hissedarlara satışı için ilgili komisyon raporu meclisin gündemine geldi.

İmar, Plan, Bütçe ve Taşınmaz Komisyonları, satışın oy birliğiyle uygun olduğunu bildirdi. Meclis üyelerinin oylarıyla oy birliği ile kabul edildi.

DOĞANLAR MAHALLESİ’NDE HİSSE SATIŞI ONAYI

Doğanlar Mahallesi 22495 ada 16 parselde bulunan 210,58 metrekare taşınmazdaki 23,71 metrekarelik belediye hissesinin satışı için hazırlanan komisyon raporu mecliste görüşüldü.

Komisyonlar, satışın gerçekleşmesinde sakınca görmedi ve oy birliğiyle uygun buldu. Meclis üyelerinin oylarıyla oy birliği ile kabul edildi.

İZSU’YA 100 TL KARŞILIĞINDA DEVİR

Bornova Yaka Mahallesi 119 ada 22 parseldeki 84,83 metrekare taşınmazda belediyeye ait 69,14 metrekarelik hissenin İZSU’ya 100 TL bedelle devredilmesi için komisyon raporu meclise sunuldu. Hukuk, İmar, Plan,Bütçe ve Taşınmaz komisyonları, bedelli devir işlemini uygun buldu. Toplantıda meclis üyeleri ise oy birliği ile kabul etti.

ALTINDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ’NDEKİ BELEDİYEYE AİT SATIŞHİSSE SATIŞINA ONAY

Altındağ Mahallesi’nde 7611 ada 1 parselde yer alan Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’nin zemin katındaki 287,71 metrekare büyüklüğündeki belediyeye ait bağımsız bölümün satışı gündemdeydi.

Taşınmazda İzmirli Sıcak Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile İZSU Abone İşleri Dairesi’nin kiracı olarak bulunduğu belirtildi. Komisyonlar satışın uygun olduğu yönünde görüş bildirdi. Toplantıda oylanan önergeye meclis üyeleri oy birliği verdi.

KAZIM DİRİK MAHALLESİ’NDE İMAR SORUNLARINA REVİZYON ÇÖZÜMÜ

Kazım Dirik Mahallesi 1 ada 64, 65, 66, 67 ve 68 numaralı parsellerde imar yoluna denk gelen alanlardaki sorunlar gündeme taşındı. Bu kapsamda 25 metre genişliğindeki imar yoluna denk gelen parsellerin kamulaştırma sorunlarının çözülmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması İmar Komisyonu tarafından oybirliğiyle uygun bulundu. Meclis üyeleri ise imar planı kararına oy birliği verdi.