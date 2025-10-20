Son Mühür/ Osman Günden- Gaziemir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı hizmeti, yurttaşların fazla kilolarından kurtulmasına, hastalıklarını kontrol altına almasına ve yaşam kalitelerini yükseltmesine katkı sağladı.

Sağlıklı yaşam için belediye desteği

Gaziemir Belediyesi, yurttaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha güçlü bir yaşam sürmesi amacıyla sağlık alanında çeşitli hizmetler sunmakta. Her yıl on binlerce kişinin faydalandığı bu hizmetler arasında yer alan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, yanlış beslenme alışkanlıklarının tespit edilmesi ve buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi için uygulanmakta.

Kişiye özel diyet programları

Sağlık Köyü’ndeki merkezde görev yapan belediye diyetisyeni, vatandaşların bireysel ihtiyaçlarına göre beslenme planları hazırlamakta. Ayrıca Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Ekibi tarafından belirlenen hastalar, evlerinde ziyaret edilerek kişiye özel programlarla desteklenmekte. Hastaların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte, sürdürülebilir beslenme disiplini kazanmaları sağlanmakta.

Yurttaşlardan teşekkür

Hizmetten yararlanan Hande Odabaşı, belediyenin sunduğu danışmanlıkla sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi: “Kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve şeker atakları gibi rahatsızlıklarım vardı. Diyetisyen hizmeti almaya başladıktan sonra 1,5 yılda 22 kilo verdim. Hiçbir ilaç kullanmadan rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Gaziemir Belediyesi’ne ve diyetisyenimize teşekkür ederim.”

Toplum sağlığına bütüncül yaklaşım

Gaziemir Belediyesi, yalnızca hastalıkların tedavisine değil, sağlıklı yaşamın sürdürülebilir hale getirilmesine de önem vermekte. Diyet danışmanlığı hizmetiyle vatandaşların bilinçli beslenme alışkanlıkları edinmesi hedeflenmekte; obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmakta.