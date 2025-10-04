Son Mühür- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla önemli bir mesaj paylaştı. Başkan Duman, kişisel bir deneyiminden yola çıkarak sahiplendiği kedisi Üzüm’ün kendisine her gün bir gerçeği hatırlattığını belirtti: “Sevmek demek aynı zamanda korumak olmalı.”

Duman, mesajında bugünün sadece bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda sevgiyle koruyamadığımız canlar için bir yas günü olduğunu vurguladı. “Sokakta ve barınakta yaşayan can dostlarımız için daha duyarlı olmaya, onlara sahip çıkmaya davet ediyorum” diyen Duman, toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

Başkan Duman ayrıca, bir cana yuva açmanın sadece hayvanların değil, insanların da hayatını güzelleştirdiğine dikkat çekti.