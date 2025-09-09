Son Mühür/ Begüm Mol - Kent tarihçisi Altan Altın’ın arşivinden derlenen sergi, Atatürk’ün Bornova’ya verdiği önemi belgeleyen fotoğraf ve kupürlerden oluşuyor. Altın, uzun yıllara dayanan araştırmalar sonucu hazırlanan serginin, İzmir’in kurtuluş sürecinde Batı Cephesi Karargâhı’nın Bornova’da bulunması nedeniyle Atatürk’ün ilçeye neredeyse her gün geldiğini gösterdiğini söyledi.

Atatürk’ün Bornova’da bir Ziraat Mektebi kurulmasını bizzat istediğini hatırlatan Altın, “İzmir’e her gelişinde bu okulu ziyaret etmiştir. Bu sergi, o tarihe ışık tutan belge ve fotoğrafların bir ürünüdür” dedi.

“Atatürk’ü Bornova’da hatırlamak gurur verici”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, serginin İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül etkinlikleri kapsamında açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Bölük, “Atatürk’ün İzmir ve Bornova için taşıdığı değeri bu sergi aracılığıyla hatırlamak gurur verici. Bu kıymetli çalışmayı bizlerle buluşturan Altan Altın’a teşekkür ediyorum” dedi.

19 Eylül’e kadar açık kalacak

8–19 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, Bornova Ziraat Mektebi’nin bahçesinden kareler ve Atatürk’ün az bilinen görüntüleri yer alıyor. Daha önce gün yüzüne çıkmamış bu fotoğraflar, Bornova’nın tarihine ışık tutarken İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor.