Son Mühür/ Begüm Mol- Resmi Gazete’nin 9 Eylül tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, büyükşehir belediyesi sınırları içinde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren esnafların basit usul defter tutma hakkı kaldırıldı. Düzenleme ile birlikte birçok işletme gerçek usulde vergilendirmeye geçecek.

Vergi ve muhasebe yükleri artacak

Yeni uygulama, özellikle restoran, tamirci ve benzeri küçük işletmeleri doğrudan etkileyecek. Basit usulden çıkarılarak gerçek usule geçen esnafların muhasebe giderleri artarken, ödeyecekleri vergiler de önemli oranda yükselecek. Uzmanlara göre, bu maliyet artışının ürün ve hizmet fiyatlarına doğrudan yansıması ve geniş bir alanda zamların gündeme gelmesi bekleniyor.

Hangi meslekler kapsamda?

Karara göre, götürü (basit) usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek meslek grupları şöyle sıralandı:



-Her türlü emtia imalatı yapanlar

-Her türlü emtia alım-satımıyla uğraşanlar (gezici veya pazar satıcıları hariç)

-İnşaat işleriyle uğraşanlar

-Motorlu taşıt bakım ve onarımı yapanlar

-Lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri

-Eğlence ve istirahat yeri işletenler

-Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar



Mali Müşavirden çarpıcı değerlendirme

Mali müşavir Ali Yenidoğan, düzenlemeyi değerlendirdi. Yenidoğan, “En azından belge açısından küçük esnafın kestiği makbuzlar, defter geçişlerinde engel oluyordu. Bu düzenleme ile indirilecek KDV konusunda bir denge sağlanacak. Ayrıca mali müşavirlere olan ihtiyaç daha belirgin hale gelecek” dedi.



Yenidoğan, belge dolaşımının daha düzenli hale geleceğini ve bu yönüyle uygulamanın mali müşavirler için olumlu olduğunu vurguladı. Ancak küçük esnafın bu karara tepki göstermesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti.

"Kuaförler ciddi ücretler alıyor"

Mali müşavir Yenidoğan, bazı sektörlerin kapsam dışında bırakılmasının haksızlık yaratabileceğini ifade ederek, “Mesela kuaförler şu an ciddi anlamda ücretler alıyor. Bu da çok vahim bir durum. Düzenlemenin kapsamı genişletilirse adaletli bir tablo ortaya çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Verginin tabana yayılması çağrısı

Yenidoğan, vergi adaletine de dikkat çekerek, “Verginin tabana yayılması daha gerçek bir çözüm. Ve ‘nereden buldu?’ sorusunun geriye dönmesi bu gibi durumlarda eşitlik ilkelerinin çalışmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

