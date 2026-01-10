Son Mühür/Merve Turan- Basın İlan Kurumu (BİK), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın çalışanlarına yönelik yeni bir destek uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye Sigorta A.Ş. ile yapılan iş birliği doğrultusunda, basın sektöründe görev yapan çalışanlar ve birinci derece yakınları, çok sayıda sigorta ürününden yüksek oranlı indirimlerle yararlanabilecek.

BİK ve Türkiye Sigorta’dan ortak çalışma

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak arasında yürütülen görüşmeler sonucunda hayata geçirilen uygulama, basın çalışanlarının sigorta hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişmesini amaçlıyor. Çalışma, BİK’e akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde istihdam edilenleri kapsıyor.

Geniş kapsamlı sigorta ürünleri

İş birliği kapsamında kasko, konut, ferdi kaza, sağlık ve seyahat sigortaları başta olmak üzere birçok sigorta ürünü indirimli olarak sunulacak. Konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında ise yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında da yüzde 20 ila yüzde 25 arasında değişen oranlarda avantaj sağlanacak.

Ödeme kolaylığı ve vergi avantajı

Sigorta poliçeleri için 12 taksite kadar ödeme imkânı sunulurken, sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası primlerinin toplamı, brüt ücretin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahından düşülebilecek.

Başvuru süreci

Kampanyadan yararlanmak isteyen basın çalışanlarının; kasko, ferdi kaza ve konut sigortaları için gm_policeler@turkiyesigorta , sağlık sigortaları için is saglikgmpoliceler@turkiyesigorta adresleri üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

“Kalıcı ve sahada karşılığı olan destekler”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın çalışanlarının yalnızca mesleki değil, günlük yaşamlarını etkileyen alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Çay, gazetecilik mesleğinin zorlu çalışma koşullarına vurgu yaparak, basın emekçilerinin sosyal güvence ihtiyaçlarını gözeten uygulamaları artırarak sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.