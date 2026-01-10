Son Mühür - Hayatını kaybeden ve ismi açıklanmayan Ukraynalı’nın böbrekleri, iki KKTC vatandaşına nakledildi. Lefkoşa’daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ürolog Dr. Necmi Bayraktar ve ekibi tarafından gerçekleşen böbrek nakli başarıyla sonuçlandı. Her iki hastanın da durumunun iyi olduğu, yeni yıla yeni bir hayatla başladıkları öğrenildi.

İnsanlık adına büyük bir erdem

Naklin yapıldığı iki hastanın da adı açıklanmazken KKTC Sağlık Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada bağışın insanlık adına büyük bir erdem olduğunu belirtti. Bakanlık, evlatlarını kaybeden Ukraynalı ailenin en acı günlerinde gösterdikleri fedakarlık ve insani duruş için derin şükranlarını sundu. Bu bağışın, din ve milliyet gözetmeksizin hayat kurtarmanın en somut örneği olduğu vurgulandı. Bakanlık ayrıca, nakli başarıyla gerçekleştiren organ nakli ekibine ve Dr.Necmi Bayraktar’a da teşekkür etti.

Dünyayı iyilik kurtaracak

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise dünyayı iyiliklerin kurtaracağını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Uluçay şu değerlendirmelerde bulundu: ““Emek verdiği ülkede organlarını da bağışlayarak vefat eden kardeşimize ve yılbaşı gecesini çalışarak geçiren, bu operasyonu başarıyla gerçekleştiren sağlık emekçilerine baktığım zaman söyleyebilecek tek bir cümle buluyorum; Bu dünyayı iyilik kurtaracak.

Yılbaşı gecesi böbrek nakli operasyonuna katılan tüm arkadaşlarımızın isimlerini de buraya yazıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar, hepinizin tek tek emeğine ve yüreğine sağlık.

Ölümünden sonra bile başkalarına iyilik yapmayı sürdüren vefat eden kardeşimize ise Allah’tan rahmet diliyorum. Bu dünyayı iyilik kurtaracak.”