Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sabah erken saatlerde gazetecilere yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlatıldı.

Saat 06.00’dan itibaren gerçekleşen operasyonlarda gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın , Batuhan Çolak , Ruşen Çakır, Soner Yalçın ve Aslı Aydıntaşbaş'ın evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Dört isim, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ruşen Çakır açıklama yaptı

Soruşturma kapsamında adı geçen gazetecilerden Ruşen Çakır, hakkında şu an herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığını duyurdu.

Çakır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Herhangi bir işlem yok. Aslı Aydıntaşbaş da şu an ABD’de” ifadelerini kullandı.

Savcılık: “İfade alma işlemleri için talimat verildi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruşturmanın “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” başlığıyla yürütüldüğü belirtilerek şu bilgiler aktarıldı:

“Şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın üzerlerine atılı yalan bilgiyi alenen yayma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri emniyet müdürlüğünde gerçekleşecektir.”

“Fiili gözaltı” tartışması

Gazeteci Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonun yöntemine tepki gösterdi. Ersöz, uygulamayı “fiili gözaltı” olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci Yavuz Oğhan, adı ‘gözaltı’ olmayan ama son dönemde sıkça görülen ‘fiili gözaltı’ diyebileceğimiz bir şekilde saat 06.45’te polis tarafından evinden alındı.”