Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı, törende yaptığı konuşmada İstanbul’un tarihine, ruhuna ve medeniyet mirasına vurgu yaptı.

“İstanbul bizim gözbebeğimizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İstanbullulara ve gençlere teşekkür ederek başladı: “Aziz milletim, kıymetli İstanbullular, istikbalimizin teminatı sevgili gençler; muhabbetle selamlıyorum.

Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan, kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren bu nadide şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.”

Erdoğan, İstanbul’a olan sevgisini “derin bir aşk” olarak tanımlayarak, bu aşkı yeni projelerle göstermeye devam ettiklerini söyledi:

“Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz.”

“Millet Bahçesi İstanbul’a nefes aldıracak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin şehrin çehresini değiştirecek önemli bir proje olduğunu ifade etti:

“Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehri yeşilin bin bir tonuyla donatmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Yeni millet bahçemizle şehrimize nefes aldıracak, İstanbul’un çehresini güzelleştirecek dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız.”

Projede emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, yüklenici firmalar, mimar ve mühendisleri tebrik eden Erdoğan, “Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

“Şehirler yaşayan varlıklardır”

Erdoğan, şehirlerin sadece binalardan ibaret olmadığını, bir ruha sahip olduklarını vurguladı: “Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır.

Tabiatıyla, mimari dokusuyla, kültürel zenginliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız.”

Merhum düşünür Nurettin Topçu’nun “Bir belde bir manadır. Şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar” sözlerini hatırlatan Erdoğan, şehirle insan arasındaki bağı hatırlattı.

“Sadece betonla şehir inşa edilmez”

Cumhurbaşkanı, şehirlerin kimlik ve ruhunun insanla bütünleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz şuna inanıyoruz; sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksizdir. Asıl olan insandır. Bir şehri şehir yapan, orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir.”

Merhum mimar Turgut Cansever’in sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, “Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder.” diyerek, şehir planlamasında insan faktörünün önemini vurguladı.

“Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz”

Erdoğan, konuşmasının devamında ecdadın imar anlayışını hatırlatarak, şehirleri hem maddi hem manevi olarak kalkındırmanın önemine dikkat çekti:

“Ecdadımız bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir. Biz de bugün aynı bilinçle şehirlerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz.”

Cumhurbaşkanı, hizmet anlayışlarında siyasi ayrım gözetmediklerini belirterek, “Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdine birinci sınıf hizmet sunmanın gayretindeyiz.” dedi.

“İstanbul’un fetret devrine razı değiliz”

Konuşmasının sonunda İstanbul’a özel bir vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle devam etti: “İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değildir. İstanbul’umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceğiz.”