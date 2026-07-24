Son Mühür- İzmir siyasetinde taşlar yerinden oynadı. CHP’deki kopuşun ve Meclis’teki yeni sandalye dağılımının ardından AK Parti cephesinden ilk net ve sert değerlendirme geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmi'deki siyasi dengelerin tamamen değiştiğini belirterek, "CHP’nin kalesi" söylemine nokta koydu.

İzmir’de meclis aritmetiği değişti

Süreç, CHP içinde bir süredir devam eden gerilimin yargıya taşınması ve "mutlak butlan" kararıyla başladı. Kararın ardından Özgür Özel, hazırlanan resmi belgeleri imzalayarak CHP’den istifa ettiğini duyurdu ve "Yeni Parti"nin kuruluşunu ilan etti. Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili de rozetleri çıkarıp Kurucular Kurulu’nda yer aldı.Bu depremin en şiddetli hissedildiği yer ise İzmir oldu.

CHP’nin İzmir’deki 13 milletvekilinden 9’u istifa ederek Özgür Özel’in saflarına geçti. Yalnızca 4 milletvekili CHP çatısı altında kaldı. İzmir tablosunun netleşmesiyle birlikte gözler AK Parti’nin vereceği tepkiye çevrilmişti.

"İzmir kimsenin kalesi değil, 5 milyonun şehridir"

Gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti milletvekili Eyyüp Kadir İnan, muhalefetteki bölünmenin ardından kentin siyasi haritasına dikkat çekti.

CHP’nin yıllardır sürdürdüğü retoriği hedef alan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Partimiz, İzmir'imizde birinci partidir. Cumhur İttifakımız İzmir'de yüzde 40 bandına ulaşarak İzmirlilerin teveccühünü kazanmıştır. AK Parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bir Türkiye kitabıdır. İzmir'de CHP'den kaç milletvekili istifa etti? İşte Yeni Parti'ye geçen isimler! İçeriği Görüntüle İzmir’i tek bir partinin, CHP'nin kalesi gibi gören anlayış miadını doldurmuştur. İzmir hiçbir siyasi anlayışın kalesi değil, 5 milyon hemşehrimizin şehridir. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak için İzmir'in sorunlarını çözmek için İzmir'i çok daha ileriye taşımak için partimizin kapısı elbette herkese açıktır."