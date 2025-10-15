Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde göreve başlayacak genç mülki idare amirlerine hitap etti. Erdoğan, makam ve unvanların geçici olduğunu vurgulayarak, kaymakamlardan öncelikle kibirden kaçınmalarını ve millete hizmet etmeyi en büyük gaye edinmelerini istedi. Konuşmasında ayrıca, dijital teknolojilerin getirdiği risklere karşı milli ve manevi değerleri koruma tedbirlerine de değindi.

Yöneticilere kibir ve enaniyet uyarısı

Görev alacak kaymakamların ileride ülkenin kritik noktalarında vazifeler üstleneceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi gibi çeyrek asrı aşkın bir süredir devlet yönetiminde tecrübe edinmiş bir siyasetçi olarak önemli tavsiyelerde bulundu. Makamların gelip geçici ve birer imtihan vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, asıl amacın milletin duasını almak ve geride hayırla anılacak hizmetler bırakmak olduğunu söyledi. Erdoğan, genç idarecilere seslenerek, "Bu aziz milletin hayır duasına, Rabbimizin de rızasına mazhar olmak istiyorsanız, kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız," ifadeleriyle yöneticilikteki temel ahlaki prensibe dikkat çekti. Hazreti Muhammed’in hadis-i şerifini hatırlatan Cumhurbaşkanı, ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatan yöneticilerin, ahirette cennetin kapılarının yüzüne kapanacağı uyarısında bulundu.

"Muhtaçları kapınızda bekletmeyin, siz onları arayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk insanının genellikle mahcup ve onurlu olduğunu, derdini herkese açmayacağını ve yarasını göstermeyeceğini ifade etti. Bu nedenle kaymakamlardan, muhtaçların kendilerine başvurmasını beklememelerini, hatta "gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulmalarını" talep etti. İbn-i Haldun'un Mukaddime adlı eserindeki Tahir bin Hüseyin'in oğlu Abdullah’a yazdığı mektuba atıfta bulunan Erdoğan, valilere yönelik "Aklın, fikrin sadece halkında olsun. En önemli işin, yoksulları, çaresizleri, sıkıntılarını anlatmak için sana ulaşamayanları gözetmek olsun" şeklindeki kadim öğüdü hatırlattı. Başarılı bir yöneticinin geride "Allah ondan razı olsun" sözlerini bırakan kişi olacağını vurguladı.

Dijital iletişim ve imaj yönetimi uyarısı

Konuşmasının bir bölümünü dijital dönüşüme ayıran Erdoğan, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin kamu yönetimine doğrudan dahil edildiğini belirtti. Dijital yeniliklerin birey ve topluma yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek için tedbirler aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, gençlerin milli ve manevi değerlerini bu tehditlerden koruma çabasında olduklarını söyledi. Sosyal medyanın idareci ve vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından değerli olduğunu kabul eden Erdoğan, ancak bu platformların makamın ciddiyetine uygun kullanılması gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medyayı "şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere tolerans gösterilmeyeceğini" net bir dille ifade etti. Kamu yönetiminde görev üstlenen herkesin, devletin itibarını zedelemeyecek bir vakur ve olgunlukla hareket etmesi gerektiğini belirterek, tüm kaymakamlara başarılar diledi. Törende dereceye giren kaymakam adaylarına sertifikaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.