Son Mühür / Osman Günden - Son Mühür & Radyo Ege Genel Yayın Yönetmeni Ertan Sayın Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programında Tunç Erciyas'ın İzmir gündemi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Çöp ve Kooperatif...

Kentin en önemli sorunu şu an çöp, dün basın toplantısında İzmir'in Başkanı Dr Cemil Tugay, konu ile ilgili çözümleri belirtti. Akşam saatlerinde Karşiyaka'da problem çözüldü. Sayın bu sorunun bitmeyeceğini belirtti. "Çöp problemi ikiye ayrılıyor. Birincisi çöp toplama sorunu ikincisi çöpü bertaraf etme problemi... Asıl sorun ikincisi son 15 yıllık bir sorun bu Harmandalı'nın ömrünü dolduracağı belliydi. Mahkeme kapattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuyu bilmeden destek olmak yerine köstek oldu Cemil Başkana, başkanda düzeltmek zorunda kaldı.

Tam öğreneceksin öyle konuşacaksın ya da hiç konuşmayacaksın. CHP'nin sığ yönetiminin sonucu bu... Bakanlık 31 Ekim'e kadar izin verdi. Bir ayda bu tesisleri yapmak zor. Şehrin en az dört bölgesinde yapılması gerekir. Şehre kazanç sağlar çöpten elektrik üretiliyor. Çevreyi kirletmeyen bir tesis bu iyi anlatmak lazım.

Çöp toplama sorunu İlçe belediyelerinin ilk görevi ama çöp toplayamaz hale geldiler. İlk neden maaşları ödeyemiyorlar. Ortalama günlük 400 ton çöp çıkıyor ilçelerde... İki üç gün toplayamazsın çöp dağları oluşuyor. İkinci sorun araç problemi, çöp araçlarını tamir edip çıkamazsanız olmaz. Eksik araçla toplayamazsınız. Başkanlara sorunca ekonomik nedenler diyor. İller Bankası payımızı kesiyor. Çalışması gerekenden fazla insan olursa bu sorun kaçınılmaz. Aynı mantık devam ediyor. İlk kez bu yıl böyle bir çöp sorunu gördüm. Geçmişte de bu tür sıkıntılar vardı ama çöp toplandı grev zamanlarında bile olmadı. İzmir için çok ayıp... İzmirlilere bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok"

Vatandaş hakkını ister...

Katı yakıt bedeli ve çöp vergisi olarak vatandaştan bedel alındığını vatandaşın para veriyorsa karşılığını isteme hakkı olduğunu vurguladı.

"Her ilçede belediye başkanları İlçe başkanı belirlemeye istiyor. Delegelerle pazarlık başlıyor. Sonra belediyeye işçi alınıyor. Sonra vatandaş zarar görüyor. Ruhsat bedeli artıyor. Emlak vergisi, katı atık bedeli yükseliyor. Geçmişi denetleniyorlar ama kendileri de aynı şeyi yapıyor. İşçi sayısını azaltmalılar. Bu işten çıkartma ile değil emekli zamanı gelenleri emekli etmek ile olur. "

Bileni bulmayı da bilmiyorlar...

"İzmir'de hiçbir başkan eleştirilmek istemiyor. Reklamı silah olarak kullanıyor ama bu bizi ilgilendirmiyor. Kimseyle küsmek ya da barışmak gibi bir kaygımız yok bizim. Son Mühür olarak doğru olanı söylemek, halkın yanında olmak bizim görevimiz... Hiçbir dönem bu dönem gibi yaşanmadı. Yönetemezlik var. Bilmemezlik var. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama bileni bilmelisiniz. Doğru kişileri bulup işi çözmelisiniz. Genel Merkezin müdahalesi şart ama onlar kendi işlerinden başını kaldıramıyor. Seçmen bunun cevabını ters bir şekilde verir."

18 aydır bir proje yok!

"18 ayda hiçbir şey yok. Paramız yok pulumuz yok. Bilmiyor muydunuz kasanın durumunu? Geçmişi şikayet edip aynı şekilde davranmaya devam ediyorlar. Tasarruf yapacaklar, lüks arabalara bitmeyecekler, gereksiz harcama yapmayacaklar. Doğrudan teminlerle neler harcadılar bu zamana kadar. Çöp, körfez, işçi, memur krizleri dışında bir şey konuşulmuyor."

Önce basit sorunları çözün...

"Asfalt yapın, çöpleri toplayın, koku problemini çözüm. Logarlardan lavanta kokusu gelsin. Trafik problemi çözün

Karşiyaka'dan Bayraklı'ya 2 saatte geliniyor. Yeni yollar açın. Alternatifler üretip, hükümet kanadından destek alın. Hükümette yapmıyor. İzmir üvey evlat olarak görülüyor."

Belediye Başkanları transfer peşinde...

"Bunu anlamak mümkün değil. Nasıl bir karakter bu... Zaman zaman Cemil Başkan içinde söyleniyor ama ben inanmıyorum. Belediye Başkanı Bakanlarla da Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. İzmir'in çıkarı için görüşecek. Hükümetle ortak hareket edilecek işler var. Birbirlerini suçlamak yerine hareket etmek lazım. Bir yerde çukur açılıyor. Üç ay kapanmıyor. Ara sokaklar berbat. Kentsel dönüşüm hikayesi yirmi yıldır sürüyor. Proje hazırlanıyor. İtirazlar çıkıyor. Tekrar başa dönülüyor. Hala planlarla uğraşılıyor."

“Bu paralar nerede?”

Gazeteci Ertan Sayın, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasındaki en büyük gizemin toplanan 2 milyon olduğunu ifade etti…

"Soruyorum, toplanan paralar nerede? Kasada mı? Malzeme mi alındı? Ne durumda? bunlara cevap verilmeli. Kooperatif mağdurları da soruyor. Cemil Başkan durdurmasam bende şu an cezaevindeydim dedi. Bu sistem yanlıştı. Yanlışı devam ettirmeden durdurdu. Tugay bitireceğim falanı diyor ama bitirmesi mümkün değil. Bunun altından kalkamaz. Tunç Başkanın bu projeye iyi niyetle başladığı kesin ama sonu yanlış gitti. Dava çözecek durumu... "