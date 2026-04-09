İnternet kullanıcıları Michael Patrick neden öldü ve hastalığı neydi sorularının yanıtlarını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırıyor.

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü ismin Kuzey İrlanda'daki bir bakımevinde hayata gözlerini yumduğu biliniyor. Ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan yetenekli oyuncunun vefatı hayranlarını derinden sarstı. Yıllardır amansız bir hastalıkla mücadele eden sanatçının son günlerinde huzur içinde aramızdan ayrıldığı belirtiliyor. Sevenleri sosyal medya platformlarında ünlü aktör için binlerce taziye mesajı paylaşıyor.

Genç yaşta aramızdan ayrılan Michael Patrick, 2023 yılının Şubat ayından bu yana Motor Nöron Hastalığı (MND) ile mücadele ediyordu. Kasları kontrol eden sinirleri yavaş yavaş tahrip eden bu amansız hastalık, oyuncunun fiziksel yeteneklerini büyük ölçüde kısıtladı. Son günlerinde hareket kabiliyetini tamamen kaybeden ünlü aktör, hastalığın ilerlemesi nedeniyle nefes almakta büyük zorluk çekiyordu. Yaklaşık on gün önce Kuzey İrlanda'da özel bir kliniğe yatırılan sanatçı, burada palyatif bakım tedavisi görüyordu.

Eşi Naomi Sheehan yaptığı açıklamada kocasının son anlarında ailesiyle birlikte olduğunu vurguladı. Eşinin her zaman hayat dolu ve neşeli biri olduğunu belirten Sheehan, onun çevresindeki herkese ilham verdiğini söyledi. Son iki yıldır tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren oyuncu, hastalığına rağmen tiyatro sahnesinden kopmamak için büyük bir mücadele verdi. Hastalığa karşı gösterdiği bu direnç, hayranları tarafından büyük bir takdir topladı.

Ekranların sevilen yüzü Michael Patrick kimdir ve kaç yaşında

Gerçek adı Michael Campbell olan yetenekli oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayata veda etti. Eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde fizik üzerine tamamlayan genç isim, üniversite yıllarında tiyatroya merak sardı. Eğitim hayatının ardından oyunculuk kariyerine ağırlık vererek sahne adını Michael Patrick olarak değiştirdi. Kariyeri boyunca hem televizyon hem de tiyatro projelerinde çok önemli roller üstlendi. Kısa sürede İngiltere ve İrlanda'da tanınan saygın bir sanatçı haline geldi.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin altıncı sezonunda boy göstererek geniş kitleler tarafından tanınma fırsatı buldu. Bunun yanı sıra Blue Lights, This Town ve Krypton gibi popüler televizyon yapımlarında da kamera karşısına geçti. Tiyatro sahnesinde ise özellikle tekerlekli sandalye ile oynadığı 3. Richard rolüyle hafızalara kazındı ve prestijli ödüllere layık görüldü. Hem yazar hem de oyuncu olarak sanat dünyasına büyük katkılar sağlayan Michael Patrick, geride unutulmaz performanslar bıraktı.