2.Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Aliağa Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Somaspor karşılaşmalarını üst üste kazanarak puanını 12’ye çıkardı. Bu çıkışını sürdürmeyi hedefleyen ekip, yarın deplasmanda Muşspor’un konuğu olacak.

Muş Şehir Stadı’nda zorlu mücadele

Muş Şehir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak olan mücadelede hakem Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Aliağa FK, deplasmanda alacağı her puanın hem moral hem de lig sıralaması açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Teknik Direktör Çetin: “Kolay bir maç olmayacak”

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, geçen hafta alınan deplasman galibiyetinin takım üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti. Çetin, "Muşspor, ligin üst sıralarını hedefleyen güçlü bir ekip. Deplasman zorlu geçecek, ancak biz kazanıp serimizi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üçte üç yapmak" dedi.

Aliağa FK’nın form grafiği moral veriyor

Aliağa FK, son iki haftadaki performansıyla hem taraftarın hem de futbol camiasının dikkatini çekti. Takımın hücum hattı son maçlarda etkili bir oyun ortaya koyarken, savunmada da disiplinli bir duruş sergiledi. Teknik heyet, bu form grafiğini Muşspor karşısında da sürdürerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.