Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçeyi daha yaşanabilir, modern ve eşit hizmet anlayışıyla yönetmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Körfez’den Mansuroğlu’na kadar birçok mahallede vatandaşlarla buluşan Başkan Önal, saha çalışmalarını yerinde inceledi ve halkın taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

Eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Körfez Mahallesi’nin ardından Yamanlar, 75. Yıl, Refik Şevket İnce, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahallelerini ziyaret etti.

Belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle birlikte sahaya çıkan Başkan Önal, her mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Eksikliklerin aciliyet sırasına göre giderileceğini belirten Başkan Önal, vatandaşlarla sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve talepleri not aldı.

Saha incelemeleri ve yeni projeler

Başkan Önal, Körfez Mahallesi’nde Göksel Arsoy Parkı ve yenilenen kafeteryayı inceledi.

Yamanlar Mahallesi’nde Milli İrade Ortaokulu yanındaki kilit parke çalışmasını, 75. Yıl Mahallesi’nde ise Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ile Teras Park çevresindeki yol düzenlemelerini denetledi.

Refik Şevket İnce Mahallesi’nde, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını taşıyacak spor kompleksini gezdi. Manavkuyu Mahallesi’nde yaşlı vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak Bahar Evi’nin çalışmalarını takip eden Önal, Mansuroğlu Mahallesi’nde ise 100. Yıl Matematik Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından park, kaldırım, çevre düzenlemesi ve temizlik konularında belediye ekipleri tarafından iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

“Eşit hizmet her mahalleye ulaşacak”

Mahalle ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşların davetlerini de geri çevirmeyen Başkan İrfan Önal, Refik Şevket İnce Mahallesi’nde kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

Belediye projeleri hakkında bilgi veren Önal, halktan gelen öneri ve talepleri dinledi. İlçe sakinleri, Başkan Önal’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

“Bayraklı’yı daha güzel yarınlara taşıyacağız”

Başkan İrfan Önal, Bayraklı’da hizmetin merkezine halkın ihtiyaçlarını koyduklarını vurguladı: “Bayraklı’nın her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak en büyük önceliğimiz. Bu nedenle mahalleleri tek tek ziyaret ediyor, sorunları yerinde tespit ediyoruz. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, Bayraklı’nın her sokağında olacağız. Vatandaşlarımızın sesine kulak vererek doğru çözümler üreteceğiz.

Yol, kaldırım, park, temizlik ya da sosyal alan ihtiyacı fark etmeksizin, tüm konularda ekiplerimiz en kısa sürede çözüm üretecek. Bayraklı’yı daha yaşanabilir, daha modern ve daha mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışacağız. Bu süreçte en büyük gücümüz halkımızın desteği ve bize olan güven.”