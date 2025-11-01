Denizli’nin Honaz ilçesi, kuru cennet hurması üretiminde Türkiye’nin lideri konumunda bulunuyor. İlçede her geçen yıl büyüyen cennet hurması üretimi yaklaşık bin 500 ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Hem iç piyasaya hem de ihracata giden ürün, bölge ekonomisinde önemli yere sahip.

Yerel tarımsal projeleriyle bilinen Honaz Belediyesi, iki bin 500 ata tohumunu koruyan Yerel Tohum Bankası'nın ardından bu kez cennet hurması için yenilikçi bir çalışmayı hayata geçirdi.

El değmeden hurma cipsi üretimi

Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi bünyesinde tamamen el değmeden ve hijyenik koşullarda cennet hurmasından cips üretimi başladı. Sağlıklı atıştırmalık olarak dikkat çeken bu ürün, belediyenin katma değer yaratma stratejisinin yeni adımı oldu. Bu projeyle hem ürünün raf ömrü uzatılıyor hem de üreticilerin gelir çeşitliliği artırılıyor.

Başkan Kepenek: “Tarımı endüstriyel boyuta taşıyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, projenin ilçede ilk kez uygulandığını belirterek şunları söyledi: “Cennet hurmasını işleyerek cips formunda tüketiciye sunuyoruz. Böylece ürünün değerini yükseltiyor, çiftçilerimize yeni kazanç kapıları açıyoruz. Daha önce safran üretimi ve ata tohumları projelerinde önemli başarılar elde ettik. Tarımsal üretimi endüstriyel seviyeye taşıyarak Honaz’ın ekonomik gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu modeli domates ve diğer ürünlerle de geliştireceğiz.”

“Honaz üretiyor, Honaz kazanıyor”

Projede emeği geçen ziraat mühendislerine ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Kepenek, “Yenilikçi projelerle ilçemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Cennet hurması cipsi tarımımıza yeni yön verirken, üreticimize sürdürülebilir gelir sağlayacak. Honaz üretiyor, Honaz kazanıyor” diye konuştu.