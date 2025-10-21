Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin kente kazandırdığı Galeri Hamam, Ressam Sunar Dıramalı’nın “Renk ve Tekniklerin Dansı” sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı. Tarihi Dramalılar Köşkü’nde yer alan sergi, renk ve dokunun uyumunu yansıtan özgün eserleriyle 24 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Tarihi mekânda çağdaş sanat buluşması

Bornova Belediyesi’nin yeni kültür yatırımlarından Galeri Hamam, sanatseverleri ağırlamaya başladı. Tarihi Dramalılar Köşkü içinde yer alan sanat mekânı, açılışını Ressam Sunar Dıramalı’nın “Renk ve Tekniklerin Dansı” adlı sergisiyle yaptı. Sergide, sanatçının farklı baskı teknikleriyle oluşturduğu özgün çalışmaları yer aldı. Renk, biçim ve dokunun birlikteliğini yansıtan eserler, izleyicilere zengin bir görsel deneyim sundu.

Dıramalı: “Sanat, laikliğin ve Cumhuriyetin sesidir”

Açılışta konuşan Sunar Dıramalı, Bornova Belediyesi’ne sanata verdiği destek için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Sanat, çağdaş ülkelerde gericiliğe izin vermez; çünkü her zaman küllerinden doğar. Sanat hoşgörüdür, laiklik mücadelesidir. Cumhuriyetin ve demokrasinin değerini gerçek sanatçılar bilir.”

Eşki: “Galeri Hamam, sanatın nefes aldığı yeni merkez”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültür ve sanatın kentin ruhunu yaşattığını belirterek şunları söyledi: “Galeri Hamam, Bornova’da sanatın nefes aldığı yeni bir merkez haline geldi. Sanatçılarımıza kapımız da gönlümüz de her zaman açık. Bornova, kültür ve sanatla daha güçlü bir kent olacak.”

Sergi 24 Ekim’e kadar açık

Sunar Dıramalı’nın “Renk ve Tekniklerin Dansı” adlı sergisi, 24 Ekim 2025 tarihine kadar Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.