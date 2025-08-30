Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınma ve pas çalışması

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışması yaptı. Günün çalışması, taktik ağırlıklı bölümle tamamlandı.

Yeni transfer Singo takımla çalıştı

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Genç futbolcunun idmandaki performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.

Zafer Bayramı anısına Türk bayrağı ile poz

Antrenman sonrası teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak toplu fotoğraf çektirdi. Sarı-kırmızılı ekip, milli bayram coşkusunu sahada da yansıtmış oldu.

Galatasaray – Çaykur Rizespor maçı

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Mücadele yarın saat 21.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarının önünde galibiyet arayacak.