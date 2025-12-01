Son Mühür - Galatasaray’da 2013–2017 yılları arasında güven veren savunma hattının önemli isimlerinden Aurelien Chedjou, Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye futbolunun kendine özgü rekabet ortamını iyi bilen deneyimli stoper, dev maçın havasına dair çarpıcı yorumlar yaptı.

Süper Lig’deki iki ezeli rakip arasındaki puan farkının sadece bir olması ve her iki ekibin de yüksek form yakalaması, Chedjou’ya göre derbiyi “yoğun bir baskı” altında oynanan bir maç haline getiriyor. Tecrübeli yıldız, konuya dair şunları ifade etti:

“Her zamanki gibi yüksek bir atmosferde geçecek. İki takım arasında yalnızca bir puan var. Fenerbahçe galibiyet serisi yakaladı, Galatasaray ise lider. Her iki takım için de çok zor bir maç olacak.”

Fenerbahçe'yi avantajlı buldu

“Fenerbahçe'nin form durumu nedeniyle küçük bir avantajı var ama yine de Galatasaray'ın kazanmasını umuyorum.''

Leroy Sane ve Mario Lemina'ya dikkat çekti

Chedjou, dev derbide bireysel performansların maçın kaderini belirleyeceğini belirterek özellikle iki oyuncuyu ön plana çıkardı: Leroy Sane ve Mario Lemina. Deneyimli stoper, bu futbolcuların “takımın dengesini yukarı taşıyan isimler” olduğunu ve kritik anlarda oyunun seyrini değiştirebileceklerini ifade etti.