Son Mühür - Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlık dönemi boyunca derbilerde kendi “totem”ini uygulayan Ali Koç, bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray maçında sürpriz bir adım attı. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Koç, seçim sonrası ilk kez Kadıköy tribünlerinde maçı izleyecek. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük ilgi ve heyecan yarattı.

Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe, Galatasaray ile 13 lig derbisi oynadı ve bunların sadece 3’ünden galip ayrıldı. İlginç olan ise bu 3 galibiyette Koç’un tribünde bulunmamasıydı. Koç, bu durumu kendi “derbi totemi” olarak tanımlıyor ve geçmişte “Derbi gecesi uyuyamam, herkes bana iyi bir şey söylemek zorunda kalır” ifadeleriyle bu yaklaşımını açıklamıştı.

Efsaneler Kadıköy'de buluşacak