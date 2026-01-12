Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mönchengladbach yönetimi Can Armando Güner’in İstanbul’a gelişine tepki gösterdi. Alman kulübünün, oyuncunun izinsiz hareket ettiği iddiasıyla resmi şikâyette bulunma ihtimali, transfer sürecini çıkmaza sürükledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Can Armando Güner’in bugün Almanya’ya döneceği bildirildi. Galatasaray’ın transferle ilgili izleyeceği yol haritası ise merak konusu oldu. Süper Kupa finali sonrasında transfer beklentisinin arttığı Galatasaray’da bu durum, taraftarlar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Sosyal medyada birçok taraftar, sürecin bu noktaya gelmesine tepki gösterdi.