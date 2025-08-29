Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax forması giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, sezon sonuna kadar NEC Nijmegen’de oynayacak. Ajax’tan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin geçici olarak Nijmegen’e kiralandığı belirtilirken, sözleşmesinin 30 Haziran 2027’ye kadar devam ettiği hatırlatıldı.

Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olmuştu

2022 yazında Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan genç futbolcu, Hollanda ekibinin A takımında 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Defanstaki mücadele gücüyle dikkat çeken Ahmetcan, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Alex Kroes: “Gelişimi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı”

Ajax’ın teknik heyet sorumlusu Alex Kroes, kiralık kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Ahmetcan, yetenekli olduğunu bizimle birlikteyken kanıtladı. Ancak sakatlıklar nedeniyle gelişimi bir miktar sekteye uğradı. NEC’de daha fazla süre alarak kendini geliştirme ve takımda önemli bir oyuncu olma fırsatına sahip. Ona başarılar diliyoruz.”

NEC Nijmegen: “Satın alma opsiyonu yok”

Transferle ilgili NEC Nijmegen’den yapılan açıklamada, anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığı aktarıldı. Hollanda kulübü, Ahmetcan’ın takımda 4 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Carlos Aalbers: “Çok yönlü bir defans oyuncusu”

NEC Nijmegen Oyuncu İşleri Direktörü Carlos Aalbers ise transferi şu sözlerle değerlendirdi:

“Ahmetcan, futbol becerileriyle oyun tarzımıza çok uygun, çok yönlü bir defans oyuncusu. Genç yaşına rağmen üst seviyede tecrübeye sahip. Bu sezon savunmamıza değer katacağına inanıyoruz. Onu NEC’de ağırlamaktan mutluyuz.”

Milli futbolcu için yeni fırsat

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen’de düzenli forma giyerek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Kiralık dönem, hem oyuncunun kariyer gelişimi hem de milli takımda süre alabilmesi açısından kritik bir fırsat olarak görülüyor.