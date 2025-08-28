Şampiyonlar Ligi’nde play-off etabının sona ermesiyle birlikte grup yerine oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek 36 takım belli oldu. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray da Devler Ligi’nde yer alacak takımlar arasında yer aldı. Turnuvaya 4. torbadan katılan sarı-kırmızılı ekip, kura çekiminde güçlü rakiplerle eşleşti. Galatasaray, lig aşamasında her torbadan iki takımla karşılaşacak ve toplamda 8 müsabakaya çıkacak.

Devler Ligi’nde zorlu rakipler

Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri şöyle sıralandı:

Liverpool (İç saha)

Manchester City (Deplasman)

Eintracht Frankfurt (Deplasman)

Atletico Madrid (İç saha)

Bodo/Glimt (İç saha)

Ajax (Deplasman)

Monaco (Deplasman)

Union SG (İç saha)

8 maçlık zorlu maraton

Sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmayı İstanbul’da, 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak. Avrupa futbolunun dev ekipleriyle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu bir fikstüre hazırlanıyor.

Son 16 için hedefler

Yeni format gereği lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Galatasaray’ın 9 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynaması gerekecek.

Taraftarların heyecanı artıyor

Galatasaray’ın dev rakiplerle eşleşmesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Sarı-kırmızılı camia, takımlarının bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sergileyeceği performansı merakla bekliyor.