Galatasaray, uzun süredir gündemde olan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AS Monaco ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Transfer bedeli ve detayları

Galatasaray’ın KAP açıklamasına göre, Singo’nun bonservisi için Monaco’ya 30 milyon 769 bin 230 euro ödenecek. Ayrıca, futbolcunun ilerleyen yıllarda başka bir kulübe satılması halinde elde edilecek kârın %10’u Monaco’ya aktarılacak.

5 yıllık sözleşme

Singo ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Böylece Fildişi Sahilli futbolcu, uzun vadeli bir proje kapsamında Galatasaray’ın kadrosuna katılmış oldu.

Yıllık kazancı

Galatasaray’ın açıklamasında, Singo’ya her sezon için net 4 milyon 800 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Bu rakam, Süper Lig standartlarının üzerinde bir maaş olarak dikkat çekti.

Resmi açıklama

Kulüp tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Taraftarlar heyecanlı

Galatasaraylı taraftarlar, Singo’nun transferinin resmileşmesiyle büyük heyecan yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan anlaşma, sarı-kırmızılıların yeni sezondaki hedeflerine dair umutları artırdı.