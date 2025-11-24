Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 İşitme Engelliler 25. Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), Türkiye bugün yapılan müsabakalarda kazandığı madalyalarla toplam madalya sayısını 22'ye yükseltti. Milli sporcular, atletizm, taekwondo, karate ve güreş branşlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Türkiye, olimpiyatların son gününde dört final ve bir çeyrek final maçıyla madalya sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

Atletizmde bronz madalya: 4x400 metre takımı tarihe geçti

Türkiye, atletizmde 4x400 metre bayrak yarışında büyük bir başarıya imza attı. Yasin Süzen, Murat Ekinci, Murat Saçan, Yasin Poyraz ve İslam Yıldırım'dan oluşan 4x400 metre Atletizm Milli Takımı, 3:19.03'lük derecelerle bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk atletizmi için önemli bir kilometre taşı oldu ve milli takım, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi gururlandıran bir başka madalyayı elde etti.

Güreşte 4 madalya: 1 gümüş, 3 bronz

Güreş Milli Takımı, şampiyonada bugün çıktıkları müsabakalarda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 97 kiloda Ömer Soner gümüş madalyanın sahibi olurken, 65 kiloda Sinan Sadak, 86 kiloda Oğuz Dönder ve 125 kiloda Seymen Berke Nergiz bronz madalyalarla kürsüye çıktı. Güreşçiler, Türkiye'nin madalya sayısının artmasında önemli bir rol oynadılar.

Taekwondoda Gümüş Madalya: Batuhan Şimşek Finalde Şanssızdı

Taekwondo branşında Türkiye, 4 sporcuyla mücadele etti. Batuhan Şimşek, +80 kiloda finalde şanssız bir sakatlık yaşasa da gümüş madalya kazandı. Diğer sporcular turnuvaya madalya kazanamadan veda etti. Şimşek, büyük bir mücadele örneği sergileyerek Türkiye'nin taekwondo branşındaki başarısını sürdürdü.

Karatede 3 madalya: 1 gümüş, 2 bronz

Karate branşında Türkiye'nin başarılı sporcuları, 75 kiloda Emirhan Eroğlu gümüş madalya kazandı. 84 kiloda Volkan Kardeşler ve 61 kiloda Sinem Özkan ise bronz madalya kazanan diğer isimler oldu. Karatede elde edilen bu üç madalya, Türkiye'nin genel madalya tablosuna önemli katkı sağladı.

Olimpiyatların son günü: Dört final, bir çeyrek final

2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın son gününde Türkiye, 4 branşta final mücadelelerine çıkacak. Futbol Milli Takımı, finalde Japonya ile karşılaşacak. Voleybol Kadın Milli Takımı'nın rakibi ise yine Japonya olacak. Karate branşında kadın ve erkek milli takımları, kumite kategorisinde altın madalya için mücadele edecek. Erkek Voleybol Milli Takımı ise üçüncülük maçında Amerika ile karşı karşıya gelecek.