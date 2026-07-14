Son Mühür- Transfer döneminde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldığı eleştirilerine hedef olan Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Lesley Ugochukwu'yu İstanbul'a getirdi.

Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile az sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray atkısı ile kameralara poz veren Lesley, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Genç futbolcunun, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.



Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi.

Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol kaydetti.

27 milyon avroya Chelsea'ye gitmişti...



1.90 boyundaki defansif orta saha oyuncusu kendi yaş grubu içinde güçlü fiziğiyle ön plana çıkmayı başarmış bir isim olarak biliniyor.

2023'de 27 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan genç sporcu fazla forma şansı bulamamıştı.

Nijerya kökenli Fransız sporcuyla Galatasaray'ın 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme yapması bekleniyor.

