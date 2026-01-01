Son Mühür- 2026 yılının ilk ayı, Galatasaray için oldukça yoğun geçecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig, Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 7 karşılaşmaya çıkacak. Ocak ayının ilk resmi sınavını ise 5 Ocak’ta Gaziantep’te Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’a karşı oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakipler

Avrupa arenasında Galatasaray, kritik maçlara çıkacak. Ocak ayında sarı-kırmızılılar, sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak ve ardından Manchester City’nin sahasına konuk olacak. Bu karşılaşmalar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde son haftalar öncesi performansını belirleyecek.

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda ritmi yüksek tutacak

Ligde de temposunu yüksek tutacak Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Türkiye Kupası’nda ise Fethiyespor deplasmanına gidecek. Yoğun maç programı, sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısına hazır giriş yapmasını sağlayacak.

Galatasaray’ın Ocak ayı fikstürü

05 Ocak 2026: Galatasaray – Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa Yarı Finali)

13 Ocak 2026: Fethiyespor – Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

17 Ocak 2026: Galatasaray – Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

21 Ocak 2026: Galatasaray – Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

24 Ocak 2026: Fatih Karagümrük – Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

28 Ocak 2026: Manchester City – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)