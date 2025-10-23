Son Mühür - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart’ı Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Mücadele saat 19.45’te başlayacak ve Danimarkalı hakem Jakob Kehlet tarafından yönetilecek. Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

Kanarya, bu maçı ya taraftarının desteğiyle kazanacak ya da taraftarının etkisiyle kaybedecek. Son lig maçında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moral dolu çıkacak. Karagümrük maçında olduğu gibi, Talisca topu eline alınca ya da Szymanski gol kaçırınca taraftarın ıslıklamaktan kaçınması önem taşıyor. Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk iki maçında Zagreb'e 3-1 mağlup olurken, Nice'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Stuttgart ise Celta Vigo'yu 2-1 yenerken, deplasmanda Basel'e 2-0 yenildi.

4 eksik bulunuyor

Fenerbahçe'de Stuttgart karşılaşmasında 4 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı devam eden kaleci Ederson ile takımla antrenmanlara başlamasına rağmen eksikliği bulunan Jhon Duran’ın maçta yer alması zor görünüyor. Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımda bulunmayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca).

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.