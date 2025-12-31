Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunun merakla beklediği 2025-2026 sezonu ara transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini resmen açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Süper Lig ekiplerinin mali yapıları, gelir-gider dengeleri ve sportif başarıları baz alınarak belirlenen listede Galatasaray, rakiplerine büyük bir fark atarak zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklanan rakamlarla birlikte kış transfer dönemine finansal açıdan en güçlü giren takım unvanını elde etti.

Belirlenen yeni limitler, kulüplerin finansal sürdürülebilirliklerini korumaları ve UEFA kriterlerine uyum sağlamaları açısından kritik bir önem taşıyor. TFF'nin duyurusuna göre Galatasaray, 12 milyar TL'yi aşan harcama yetkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu rekor seviyedeki limit, yönetimin Ocak ayındaki transfer stratejisini belirlemesinde ve kadro planlamasında en belirleyici faktör olarak masada duruyor.

Zirvenin Sahibi Galatasaray: 12.8 Milyar TL'lik Limit

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde Galatasaray A.Ş. için belirlenen takım harcama limiti 12.867.502.920 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Süper Lig tarihindeki en yüksek harcama limitlerinden biri olarak göze çarpıyor. Kurul, bu hesaplamayı yaparken kulüplerin son üç sezonluk mali tablolarını, bütçe disiplinini ve gelir kalemlerindeki artışı temel alıyor.

Galatasaray'ın elde ettiği bu yüksek limit, sadece bir transfer bütçesi olmanın ötesinde, kulübün mevcut kadro maliyeti, teknik heyet giderleri ve menajer ücretlerini de kapsayan toplam harcama alanını ifade ediyor. Sarı-kırmızılılar, yüzde 30'luk sapma payı dahil edildiğinde bu devasa bütçeyi kullanarak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme şansına sahip oluyor.

Gelir Artışı ve Avrupa Başarısının Etkisi

Galatasaray'ın harcama limitinde en yakın rakibinin neredeyse iki katı bir seviyeye ulaşmasının temelinde, kulübün son yıllarda artan gelirleri yatıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarından elde edilen döviz bazlı gelirler, stadyum hasılat rekorları ve imzalanan yüksek bedelli sponsorluk anlaşmaları, TFF'nin hesaplama modelinde kulübün hanesine artı puan olarak yazılıyor.

Mali disiplinden taviz vermeden gelir kalemlerini çeşitlendiren Galatasaray yönetimi, bu stratejinin karşılığını TFF nezdinde yüksek harcama yetkisi alarak görüyor. Kulübün borç yapılandırmasına sadık kalması ve Bankalar Birliği anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi de limitin yüksek belirlenmesindeki diğer teknik detaylar arasında bulunuyor.

Ara Transfer Dönemi İçin Stratejik Avantaj

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde elini güçlendiren Galatasaray, 12 milyar 867 milyon TL'lik bu limit sayesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta atışı transferler yapma imkanına kavuşuyor. Finansal Fair Play (FFP) kuralları ve TFF limitleri arasına sıkışmadan hareket edebilecek olan yönetim, bu bütçeyi hem mevcut oyuncu maaşlarını dengelemek hem de takıma katılacak yeni yıldızların maliyetini karşılamak için kullanıyor.