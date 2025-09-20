Galatasaray Spor Kulübü’nün mali yapısı son yıllarda taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sık sık yapılan transfer harcamaları, gayrimenkul projeleri ve sponsorluk gelirleriyle birlikte kulübün toplam borç rakamları her dönem merak konusu oluyor. 2025 yılına girerken Galatasaray’ın borç tablosunda hem hareketlilik hem de yapılandırma süreçleri öne çıkıyor.

Borç Rakamlarında Son Durum

Galatasaray’ın 2025 yılındaki toplam borcu için açıklanan resmi rakamlara göre kulübün cari borcu yaklaşık 21 milyar TL seviyesine ulaştı. Yanı sıra, Bankalar Birliği’ne olan borçlarının kapatılması dikkat çekiyor. Temmuz ayı itibarıyla 1,3 milyar TL’lik banka borcunun sıfırlanması, kulübün finansal yükünü kısmen azalttı. Ancak kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler göz önüne alındığında borç rakamları 20 milyar TL’nin üzerinde seyrediyor.

Kısa Ve Uzun Vadeli Borçlar

Finansal raporlar incelendiğinde Galatasaray’ın yalnızca kısa vadeli borç yükümlülükleri 11 milyar TL’yi aşıyor. Uzun vadeli borçların da eklenmesiyle, toplam yükümlülük tutarı ciddi bir büyüklüğe ulaşıyor. Kısa vadeli borçların büyük bir kısmı banka kredileri, ticari borçlar ve kısa vadede ödeme zorunluluğu bulunan diğer finansman kalemlerinden oluşuyor.

Euro ve Dolar Cinsinden Borçlar

Kulübün borçlarının belirli bir kısmı döviz cinsinden de hesaplanıyor. Şubat ayı verilerine göre Galatasaray’ın toplam borcu euro bazında 1,14 milyar euroya ulaştı. Özellikle transfere ve yabancı oyuncu ödemelerine bağlı olarak döviz borçlarında artış yaşanıyor. Finansal tablolar döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle borç yükünde yükselişe sebep oluyor.

Borçlarda Yeniden Yapılandırma

Galatasaray yönetimi, bankalara olan kredi ödemelerinde yeniden yapılandırma ve gayrimenkul projelerinden elde edilen nakit girişleriyle borçları azaltma yoluna gitti. Özellikle Riva ve Florya projelerinden sağlanan gelirle önemli bir kaynak elde edildi. Faiz yükü ve kısa vadeli borçları azaltabilmek için sponsorluk anlaşmaları ve ek gelirler üzerinde çalışmalar sürüyor.

Sonuç olarak, Galatasaray’ın 2025 yılında toplam borcu 21 milyar TL’nin üzerine çıkarak sürdürülebilir finansal yapı için önemli hamlelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yönetimin aldığı önlemler sayesinde banka borçlarının kapatılması olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak toplam borç rakamı, kulübün genel mali tablosunda hâlâ ciddi bir yük olarak duruyor.