Son Mühür- Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol’un yönetimine ilişkin tartışmalar sürerken, Galatasaray yönetiminin konuya dair resmi girişim başlattığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmada verilen ve tartışma yaratan kararları kapsayan ayrıntılı bir dosya hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunma kararı aldı.

TFF ile temas kuruldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, bugün saat 14.00’te Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek yetkililerle görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ana gündem maddesinin, derbideki hakem yönetimi ve tartışmalı pozisyonlar olduğu ifade edildi.

Tartışmalı kararlar dosyaya toplandı

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Yasin Kol’un karşılaşma boyunca verdiği ve tartışmalara neden olan kararları ayrıntılı şekilde raporlaştırdı. Hazırlanan dosyada, maç içerisindeki hakem kararlarının yanı sıra VAR müdahaleleri ve müdahale edilmediği iddia edilen pozisyonların da yer aldığı bildirildi.

Dosyada ayrıca Jhon Duran’ın tartışma yaratan bir hareketine ilişkin görüntülerin ve itiraz edilen pozisyonlara ait video kayıtlarının da bulunduğu öğrenildi. Söz konusu belgelerin federasyona resmi olarak sunulacağı belirtildi.

Teknik heyetten sert tepki

Öte yandan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından yönetimin, süreci resmi başvuru ile sürdürme kararı aldığı kaydedildi.

Galatasaray cephesinin, TFF’den konuya ilişkin inceleme talep ettiği ve gelişmelerin takipçisi olacağı ifade ediliyor.