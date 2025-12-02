Son Mühür - Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, eski takımı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi tribünden izleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım, Kocaelispor taraftarlarının tepkisini topladı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Serdar Dursun'un paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özgür Kocaeli’den Hayrettin Albayrak’ın haberine göre Durul, şunları ifade etti:

“Futbolcumuza herhangi bir yaptırımımız olmayacak. İzin günüydü ve kendisi maça giderek bunu değerlendirmiş. Televizyondan izlemekle stattan izlemenin bir farkı yok. Kaldı ki derbiyi pek çok futbolcu stattan takip ediyor. Kendisinin de Fenerbahçe ile bir geçmişi var ve bunu gizleyen birisi değil. Gizleyip içten içe hareket edenler de olabiliyor. Ancak Serdar profesyonel bir futbolcu ve sahaya bu duygusunu asla yansıtmıyor. Kocaelispor için savaşıyor. Nasıl mücadele ettiğine de herkes şahit. Futbolcumuza bu konuda güveniyoruz ve en ufak bir şüphemiz olamaz. Fenerbahçe’ye karşı oynanacak maçta da sonuna kadar mücadele edecek. Bir kere bu hata yapıldı diye futbolcumuzu kaybedemeyiz. Kaldı ki o da izinden döndüğünde konuşuruz ve özür dilenmesi gerekiyorsa elbette dileyecektir. Maçın atmosferinden dolayı yapılmış bir sosyal medya paylaşımı üzerinden yüklenmek, ceza vermek doğru değil.''

''Serdar Dursun’a sahip çıkmamız gerekiyor''

''Biz de Selçuk hocamız da bu konuda kendisine gereken ikazı yaparız. Kocaelispor, ligin en güçlü ekiplerinden biri ve bu tarz tartışmalarla enerjimizi kaybetmemeliyiz. Futbolcunun kadro dışı kalmasını gerektirecek bir durum da yok. Tek hatası sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve bu da doğal olarak tepki çekti. Sonrasında gelen tepkilerden dolayı hatasını fark etmiş olacak ki paylaşımlarını sildi. Tamamen Kocaelispor’un başarısına odaklanmış ve sahaya da bunu yansıtmaya çalışan önemli bir futbolcumuz. Serdar Dursun’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu uzatmanın, dallanıp budaklandırmanın bize faydası olmaz. Özellikle farklı takım taraftarlarının Kocaelispor üzerine oluşturmak istediği bir algı var. Algı peşinde koşanların ekmeğinin üzerine yağ sürmek doğru değil. Futbolcumuzun da bugünden sonra formasını giydiği kulübümüzün büyüklüğüne göre davranması daha uygun olacaktır."