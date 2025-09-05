Son Mühür - Milli aranın ardından Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. 14 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Ancak Sözcü’nün haberine göre Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maçın tarihinin öne çekilmesi için başvuruda bulundu.

Cumartesi'ye alınmasını istediler

Galatasaray, yaptığı başvuruda hafta içi oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını gerekçe göstererek Eyüpspor karşılaşmasının öne alınmasını talep etti. Habere göre sarı-kırmızılılar, maçın 13 Eylül Cumartesi günü oynanmasını istedi. Süper Lig’de ilk 4 hafta sonunda yoluna namağlup devam eden Galatasaray zirvedeki yerini korurken, 4 puanı bulunan Eyüpspor 10. sırada yer alıyor.