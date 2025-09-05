Son Mühür - Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takımımızın Gürcistan’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında yorumladı. Kahveci, özellikle maçtaki kritik anlara ve takım içi iddia edilen gerilimlere değindi.

Galibiyetin önemi ve maçın değerlendirmesi

Maçın önemine dikkat çeken Kahveci, “Bu grubun öncelikli hedefi ikincilik. Konya’da İspanya’yı ağırlayacağız, 90 dakikada her şey olabilir. Bugünkü maç bana göre adeta bir final niteliğindeydi. Kazanmak çok önemliydi. Keşke maç boyunca 11’e 11 oynayabilseydik; daha rahat bir skor elde edebilirdik” ifadelerini kullandı.

Kerem ve Yunus Arasındaki iddialara sert tepki

Kerem ile Yunus arasında iddia edilen kavgaya sert tepki gösteren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

“Kerem’in ikinci golünde Yunus topu kapıyor, Arda’ya veriyor, Arda Yunus’a pasını gönderiyor, Yunus topu kesiyor ve Kerem golü atıyor. Nerede Kerem-Yunus kavgası? Bu konuyu büyüttünüz, iki gündür stresten ölüyorum. Lütfen milli takımı rahat bırakın.”

Kulüp sorunlarını milli takıma taşımayın

Kahveci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kendi kulüplerinizde ne yapıyorsanız yapın, ama milli formayı giyen oyuncuların üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Kerem’in attığı gollerde Yunus çok sevindi, bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Milli takım kampında bu kadar polemik görmek üzücü. Helal olsun çocuklara, bu baskı altında maça çıktılar. Artık bu gençleri rahat bırakın.”

Mustafa Hoca’nın sözlerine atıf

Eski futbolcu, Teknik Direktör Stefan Kuntz’un sözlerine de gönderme yaptı:

“Mustafa Hoca’nın bir lafı var: ‘İçimizdeki İrlandalıları temizlememiz lazım.’ Bu söz, takımın birlikteliğini ve konsantrasyonunu korumanın önemini gösteriyor” dedi.