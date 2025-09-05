Yeni sezon öncesinde Rams Park zemininde yaşanan görüntüler Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda zeminin kötü görünmesi üzerine eleştiriler yükselirken, sarı-kırmızılı kulüp konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten resmi açıklama

Galatasaray, yaptığı açıklamada zeminin bakım ve iyileştirme sürecinde olduğunu belirterek, paylaşılan görüntülerin normal bir aşamanın sonucu olduğunu ifade etti. Kulüp, kısa süre içerisinde zeminin futbol oynamaya elverişli hale geleceğini vurguladı.

Uluslararası firmalarla iş birliği

Açıklamada, Rams Park’ın çim bakımının Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden SIS Pitches tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi. FIFA Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi dev kulüplerin sahalarında görev alan firmanın, Galatasaray’ın stadı için de bakım protokolünü uyguladığı belirtildi.

Renovasyon çalışmaları

30 Mayıs 2025’te oynanan son iç saha maçının ardından stadyum zemininde sezon sonu renovasyon çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Bu kapsamda sulama sistemleri yenilenmiş, eski çim kaldırılarak yerine yeni tohumlar ekilmiş, kum kaplama işlemi uygulanmıştı.

Sıcak hava zemini etkiledi

Galatasaray’ın açıklamasında, olağanüstü sıcak hava dalgasının çim gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı. Ölçümlerde saha yüzeyinde 52°C, toprakta ise 40°C’nin üzerinde sıcaklık kaydedildiği, bu nedenle ani çim kayıplarının yaşandığı açıklandı. Ayrıca stadın kapalı yapısı nedeniyle hava sirkülasyonunun sınırlı olması süreci daha da ağırlaştırdı.

Uzman incelemesi yapıldı

Yaşanan olağan dışı koşulların etkilerini değerlendirmek üzere İngiltere merkezli OBI Sports şirketinden profesyonel bir çim saha danışmanının getirildiği kaydedildi. Uzmanın sahada incelemeler yaptığı, havalandırma, tohumlama ve kum kaplama işlemlerini uyguladığı belirtildi.

UEFA ve TFF denetiminde

Kulüp, Rams Park’ın her sezon olduğu gibi bu yıl da hem UEFA hem de TFF tarafından bağımsız uzmanlarca düzenli olarak denetlendiğini açıkladı. Sahada görülen kum ağırlıklı görüntünün bakım sürecinin doğal sonucu olduğu, kısa sürede yeniden yeşil çim görünümüne kavuşacağı ifade edildi.

“Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’e hazır olacak”

Galatasaray, yapılan işlemler sayesinde Rams Park’ın kısa süre içinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını duyurdu.