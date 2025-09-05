Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş’tan flaş bir isim için harekete geçti. TRT Spor’un haberine göre bordo-mavililer, siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi kadrosuna katmak üzere önemli mesafe kat etti.

Kiralık formül masada

24 yaşındaki Arnavut futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Anlaşmaya göre Muçi’nin 1 yıllığına Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

Beşiktaş’a 10 milyon euroya gelmişti

Şubat 2024’te Legia Varşova’dan Beşiktaş’a transfer olan Muçi, 10 milyon euro bonservis bedeliyle dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 61 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fatih Tekke’den Muçi açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer iddialarını doğruladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Muçi doğru. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Umarım olur.” ifadelerini kullandı.

Taraftarda heyecan yükseldi

Trabzonspor’un Muçi için resmi adımları atmasının ardından bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası yarattı. Transferin gerçekleşmesi halinde Muçi, Karadeniz ekibinin orta sahasına önemli bir güç katacak.