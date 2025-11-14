Trendyol Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray’da en büyük pay sahiplerinden biri şüphesiz Mauro Icardi oldu. İlk iki sezonda attığı kritik gollerle şampiyonlukların mimarı olan Arjantinli yıldızın sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor.

Sakatlığını yeni atlatan ve yeniden ritim yakalamaya başlayan Icardi’nin kulüpte kalmak istediği bilinirken, iddialara göre yönetim de kararını verdi.

Yönetim: “Devre arasında ön anlaşma istemiyoruz”

Sky Sports Almanya’nın aktardığı habere göre Galatasaray, 32 yaşındaki golcünün takımda kalması yönünde görüş bildirdi.

Haberde, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle kulübün Icardi’nin devre arasında başka takımlarla ön anlaşma yapmasını istemediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun takımda kalmasını kesin bir tavırla benimsediği belirtildi.

Galatasaray kariyeri: 102 maç, 67 gol, 22 asist

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 102 resmi maça çıkan Mauro Icardi;

67 gol,

22 asist üreterek

sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Arjantinli forvet, Galatasaray ile;

3 Süper Lig şampiyonluğu,

1 Türkiye Kupası,

1 Türkiye Süper Kupası

kazanmayı başardı.

Avrupa’dan taliplileri olsa da tercihi Galatasaray

Avrupa’dan birçok kulübün ilgisi bilinirken, Icardi’nin önceliğinin Galatasaray olduğu, ailesinin de İstanbul’da yaşamaktan memnun olduğu belirtiliyor. Yönetimin kısa süre içinde oyuncu ile masaya oturması bekleniyor.