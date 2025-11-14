A Milli Takım Teknik Direktörü, bahis soruşturmasından kadro tercihlerine kadar birçok konuda açıklama yaptı

“Zor bir maç bizi bekliyor, acele etmeyeceğiz”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Montella, deplasmanda kazanılan 6-1’lik maçın averaj açısından değerli olduğunu ancak yarınki karşılaşmanın kolay olmayacağını dile getirdi.

İtalyan teknik adam, “Kompakt oynayan ve geçişleri iyi yapan bir rakiple karşılaşacağız. Sabırlı olmalıyız. Skor hemen gelmese bile oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“İspanya maçı için hazırlık değil; adım adım gidiyoruz”

Montella, Bulgaristan karşılaşmasının İspanya maçına hazırlık olup olmadığı yönündeki soruya da net yanıt verdi:

“Bu maç bizim yolculuğumuzda çok önemli. Birinci torbadan play-off hakkını garantiye almamız gerekiyor. İspanya maçına hazırlık olarak bakmıyoruz. Her zaman olduğu gibi adım adım ilerliyoruz.”

Bahis soruşturması sorusu: “Kimlikler çalındı, bu dönem üzücü”

Bir Bulgar gazetecisinin Türkiye’deki bahis soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Montella, konunun tüm futbol dünyası için üzücü olduğunu söyledi.

Montella şu ifadeleri kullandı:

“Birçok futbolcunun kimliği çalınarak işlemler yapıldığını fark ettik. 2. ve 3. liglerde daha yoğun görünüyor. Oyuncuların bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor.”

Teknik adam, gündemdeki tartışmaların futbolcuları etkilememesi için özel olarak uyarıda bulunduğunu belirterek, “Yarın yüzde yüzümüzü sahaya koymamız gerekiyor” dedi.

Emirhan Topçu açıklaması: “Nüksetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık”

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu için üzüntüsünü dile getiren Montella, teknik heyetin raporları doğrultusunda futbolcunun bir sonraki maçta da oynama ihtimalinin düşük olduğunu, bu nedenle karar almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Montella ayrıca, “Kadroya fazladan oyuncu çağırmayı seviyorum. Atmosferi deneyimlemeleri önemli. Kart sınırında çok oyuncumuz var, belki yarın sürpriz tercihler olabilir.” dedi.

“İrfan Can burayı hak etti; çözüm kısa sürede bulunur”

Kulübünde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya da yanıt veren Montella, oyuncuya güvendiğini söyledi:

“Milli takımda hem saha içi hem saha dışında davranışlarıyla burayı hak ettiğini gösterdi. Dünya Kupası hedefimiz için oynaması gereken bir futbolcu. Sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyorum.”

“Avrupa’dan Dünya Kupası’na gitmek zor ama baskı beni motive ediyor”

Dünya Kupası’na katılmanın Avrupa kıtası için çok daha zor olduğunu belirten Montella, baskı konusunda rahat olduğunu aktardı:

“Baskı beni motive eder. EURO 2024’te Hırvatistan’ı deplasmanda yenmemiz baskıyla mümkün olmazdı. Yolculuğumuz uzun ama doğru adımlarla ilerliyoruz.”

Yusuf Sarı açıklaması: “Hızıyla fark yaratabilir”

Uzun bir aranın ardından kadroya çağrılan Yusuf Sarı için övgü dolu sözler kullanan Montella, “Çok hızlı, tahmin edilmesi zor bir oyuncu. Yarın ondan yararlanacağımızı düşünüyorum.” dedi.