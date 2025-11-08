UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 9’a yükselterek turnuvada 9. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ilk 8’e girip doğrudan son 16 turuna kalma iddiasını sürdürdü.

Yönetimden Avrupa planı: hedef ilk 8

Avrupa arenasında istikrarlı bir yükseliş yakalayan Galatasaray’da hem yönetim hem de teknik heyet, ara transfer döneminin yol haritasını belirledi. Kulüp kaynaklarına göre, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasında yer alması kesinleşirse, sarı-kırmızılılar kadro yapılanmasında vites artıracak. Hedef, kadroyu nokta atışı transferlerle güçlendirip çeyrek finale kadar ilerleyebilecek bir Avrupa kadrosu oluşturmak.

Sol ayaklı stoper için gözler Pavlović’te

Defans hattında sol ayaklı bir stoper arayışına giren Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasına Strahinja Pavlović’i aldı. 24 yaşındaki Sırp savunmacı, Serie A ekibi Milan formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Galatasaray yönetimi, oyuncunun sözleşme durumu ve kulübünün bonservis beklentisini yakından takip ediyor.

Orta sahaya iki yönlü güç: Onyedika

Galatasaray, orta sahada hem savunma hem de hücum görevini üstlenebilecek iki yönlü bir futbolcu arayışında. Bu kapsamda öne çıkan isim, Belçika temsilcisi Club Brugge’ün 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Raphael Onyedika oldu. Teknik direktör ve scout ekibi, Onyedika’nın oyun temposu ve pas isabet oranını olumlu değerlendiriyor. Oyuncunun transferi için kulübüyle temasların ara transfer döneminde hız kazanması bekleniyor.

Hücum hattına yeni enerji: Lookman gündemde

Sarı-kırmızılılar, ileri uçta alternatifleri artırmak amacıyla Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman’ı da gündemine aldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, son iki sezonda Serie A’da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Galatasaray yönetimi, Lookman transferiyle hücum hattında hem hız hem de bitiriciliği artırmayı hedefliyor.

Transfer stratejisi Şampiyonlar Ligi performansına bağlı

Galatasaray yönetimi, ara transfer bütçesini Şampiyonlar Ligi’ndeki performansa göre şekillendirecek. Sarı-kırmızılıların ilk 24’ü garantilemesi durumunda transferde bütçe artırılacak; ilk 8 hedefi için en az üç oyuncu takviyesi planlanıyor. Bu transferlerin savunma, orta saha ve hücum hatlarına dengeli şekilde dağıtılması öngörülüyor.